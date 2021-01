Johnny Lawrence (William Zabka), preocupado por su mejor alumno

Parte de la televisión quedó atrapada en el pasado. Antiguas franquicias renovadas y desparejos reinicios inundan las grillas de la pantalla chica. Pero la nostalgia por sí sola no alcanza, y el aluvión de títulos inspirados en viejas glorias pocas veces están a la altura del (presunto) mito. Y entre esas raras excepciones se encuentra Cobra Kai. La ficción que el viernes 1 estrena su tercera temporada, retoma la vieja rivalidad entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel Larusso (Ralph Macchio), y la utiliza para darle un marco a la historia de Sam (Mary Mouser), Robby (Tanner Buchanan) y Miguel (Xolo Maridueña). Ese grupo de adolescentes hereda el amor por el karate, y encuentra en las enseñanzas (y las fricciones) de Johnny y Daniel, un camino para forjar su propio destino. Y para hablar sobre el éxito de Cobra Kai y qué le depara su futuro, William Zabka dialogó con LA NACION.

-¿Cómo fue el momento en el que te ofrecieron retomar la historia? ¿Cuál fue tu reacción?

-Yo había trabajado con uno de los creadores de la serie, Josh Heald, en Un loco viaje al pasado, una película que él escribió. También sabía que los otros dos responsables de este show, Jon Hurtwitz y Hayden Schlossberg, habían hecho Harold y Kumar. Los conocía a los tres, nos llevábamos bien, y siempre tuve el presentimiento que en algún momento podía surgir un nuevo proyecto juntos. Un día recibí un mail en el que me decían que tenían ganas de almorzar conmigo porque andaban con una idea que podía entusiasmarme. Me junté con ellos pensando que íbamos a hablar de Harold y Kumar 7, o de Un loco viaje al pasado 3. Fuimos a un restaurante mexicano, y no me dejaron ni mirar el menú que los tres me empezaron a ametrallar con ideas, y dicen de golpe: "Ok, Johnny Lawrence, Cobra Kai, Karate Kid, vamos a retomar esa historia y ver qué pasó con ellos muchos años después". Todo lo que viste que pasó en la primera temporada, me lo contaron en diez minutos. Mi cabeza estalló, y ahí me di cuenta que había mucho más que una expresión de deseos, era muy real. Mi primera pregunta fue consultarles cuál iba a ser el tono de la historia, porque ellos son famosos por hacer comedias llenas de excesos, y nuestro film era entretenimiento familiar. Pero me aseguraron que la intención era ser muy respetuosos de la saga original. En esa comida, me di cuenta que los tres eran súper fans, que crecieron viendo la saga, y que para ellos Karate Kid fue lo que para mí significó Star Wars. Conocían ese universo y a todos sus personajes de punta a punta. Lo único que les dije en ese momento es que no pensaba volver a interpretar a Johnny Lawrence si la trama iba a mostrarlo como alguien odioso que no había cambiado en absoluto. Para mí Johnny tenía que mostrar su corazón, su alma, debía ser alguien capaz de redimirse.

-¿Cómo llega Ralph Macchio al proyecto?

-Cuando terminamos de comer, los tres me dicen: "Entonces, ¿contamos o no con vos?". Yo dije que sí, y aunque primero quería ver los guiones, pensé que el próximo paso era buscar a Ralph Macchio. Me contaron que ya tenían los pasajes a Nueva York, y les deseé buena suerte porque sabía lo celoso que era Ralph ante la idea de hacer algo nuevo basado en Karate Kid. Para él tiene mucha importancia el legado de esa saga. Por último, les dije que lleven a la reunión muchos brocolinis. A Ralph la encantan, ahí radica el secreto de su juventud eterna (risas). A los pocos días él me llamó, me contó que había hablado con ellos, y que le parecía que valía la pena darle una oportunidad. Así comenzó todo. La verdad es que por esos días pensaba que volver a Johnny, a quien había dejado atrás durante tantos años, era como reencontrarme con una novia del pasado. Y si la cosa no llegaba a funcionar, para mí iba a ser descorazonador.

-Tanto dentro como afuera de la historia, ¿qué sentís que vos y Ralph le aportan a los intérpretes jóvenes de la serie, y qué les aportan ellos a ustedes?

-En la serie, nuestros personajes les inculcan a los jóvenes una suerte de código de honor, algo que aspiran a lograr. A través de Johnny y Daniel, les damos un modelo de conducta para que resuelvan hacia dónde quieren llevar sus propias vidas. Con respecto al trabajo, estos chicos son muy talentosos, son buena gente, respetan la historia y lo que significa formar parte de ella. Ellos ahora son parte del legado de Karate Kid, y se estableció un vínculo en el que nosotros somos como sus hermanos mayores, o los coordinadores de un viaje de egresados. Esto es una calle de doble mano: nada funcionaría sin ellos y sin nosotros. Es un toma y daca todo el tiempo. Y lo cierto es que no hay muchas series con tantos jóvenes interactuando de este modo con los adultos.

-Tu personaje tiene una sensibilidad "old school" que se conecta mucho con el público, ¿coincidís con esto?

-En muchos sentidos, Johnny es como una pieza de museo, un cavernícola salido de los ochenta al que de golpe traen a la actualidad. Pero lo que amo de él es que realmente hay mucho que no conoce. Johnny viene de una época distinta, no sabe qué es ser políticamente correcto, y eso es algo novedoso. Desde luego que suele decir cosas totalmente inapropiadas, ofensivas o de mal gusto, pero todo lo expresa desde un lugar de mucha autenticidad, y desde el corazón. Siempre me gustó mucho la escena de la primera temporada, cuando Aisha llega al dojo y le digo eso de "¡nada de chicas en Cobra Kai! ¡Esto no tiene sentido!". Es un momento muy representativo, y muestra lo mucho que va cambiando el personaje. La verdad es que resulta muy divertido interpretar a Johnny.

-¿Suelen fantasear con los guionistas sobre qué rol hubiera jugado Miyagi si Pat Morita viviera?

-Creo que uno de los fuertes de Cobra Kai es que capta a la perfección el legado de Miyagi y su espíritu. A través de sus enseñanzas, el personaje tiene una presencia muy fuerte. Y el viaje que realiza Daniel en la tercera temporada permite sumergirnos más en ese aspecto. Aunque Miyagi no está en el show, a la vez sí lo está, él es como nuestro Obi Wan Kenobi. Es una fuerza en el universo de Cobra Kai. Claro que tenerlo sería algo maravilloso, lo extraño mucho, y siempre sentí que desde algún lugar guía la mano de nuestros guionistas. Era un gran actor, un tipo muy gracioso, y fuimos amigos hasta sus últimos días. Él sentía que aún quedaba mucho por contar de ese sensei, incluso una vez me dijo que tenía una idea en la que Miyagi se enfermaba, y Johnny era un importante médico que debía curarlo. Pero luego moría y le hacían un gran funeral en Okinawa. La verdad es que no podemos engañarnos: nada sería mejor que filmar una escena con él saltando una valla, y solucionándole los problemas a todos los personajes de Cobra Kai. Pienso mil cosas distintas, aunque trato de no dejarme llevar porque lamentablemente ya no está con nosotros. Pero es indudable que su espíritu vive en nuestra serie.

-¿Cuál es la fórmula Cobra Kai? Porque es un éxito en público de todas las edades, y eso va mucho más allá de ser una serie anclada en la nostalgia.

-La gente siempre va a tratar de traer de regreso algo que haya dejado una marca profunda en la cultura popular. Ralph siempre llamó a la historia una "comida reconfortante", porque te resulta muy familiar y agradable. Pero hacer funcionar algo como esto es un truco de magia, porque no podés apelar solo a la nostalgia, tenés que presentar aspectos novedosos, y eso es lo que lograron los creadores de esta serie. Entonces tenemos temas como el bullying, qué significa la relación de un aprendiz con su mentor, las artes marciales y la música de los ochenta, pero eso está mezclado con cuestiones actuales. De esa forma, Cobra Kai escapa del ejercicio nostálgico y encuentra una identidad propia. Hay padres que ven la serie con sus hijos, incluso abuelos con sus nietos, este es un show para todos. Es el mejor elogio que podemos recibir. Hay una nueva generación de chicos que jamás vieron Karate Kid, pero la película es un clásico en la línea de Rocky, que habla simplemente de la lucha entre el bien y el mal. Creo que reiniciar una saga es fácil, pero si no lográs darle autenticidad y que se sostenga por sus propios medios, entonces no va a funcionar. Tenés que encontrar ese equilibrio.

-Por último, quería consultarte sobre la cuarta temporada y si el rodaje está demorado a causa del coronavirus.

-Estamos trabajando en eso, pero no sabemos aún cuándo comenzaremos a filmar. De momento, el equipo está avanzando sobre la cuarta temporada. Alrededor del mundo los rodajes ya se reanudaron, y sé que se están tomando las medidas del caso para cuando volvamos. La industria está trabajando mucho para seguir funcionando, pero es algo complicado, porque hay que estar muy atento a los protocolos.

La tercera temporada de Cobra Kai estará disponible el viernes a través de Netflix.

