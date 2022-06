La crisis de Shakira y Piqué: las dos teorías que nacieron en las redes sociales sobre los terceros en discordia

En las redes sociales se generó una teoría sobre Shakira y un nuevo romance después de haber descubierto una supuesta infidelidad de Gerard Piqué. De acuerdo a lo que comentaron los usuarios, la artista habría coqueteado con Henry Cavill y Chris Evans. Como prueba del primer nombre en danza, circuló un supuesto video actual, que en realidad data del 2015.

La versión sobre una crisis entre la cantante colombiana y el futbolista catalán surgieron en las últimas horas. Según detallaron medios españoles, todo habría comenzado con una joven de 20 años como la tercera en discordia de la relación. A partir de una supuesta infidelidad de Piqué, la pareja estaría en un momento crítico y el jugador se habría mudado a su casa de soltero en Barcelona. Por supuesto que el hecho generó infinidad de comentarios en redes y una alocada teoría comenzó a tomar fuerza entre los usuarios.

La versión que circuló indica que hace algunos días Shakira y Henry Cavill se cruzaron en un evento y que el actor giró sin disimulo para verla mientras hacía una entrevista. Esta idea se sostiene con un video del momento, que lo muestra deslumbrado por la supuesta presencia de la artista.

La reacción de Henry Cavill al ver a Shakira en la alfombra roja que alimenta la teoría de romance

A esta grabación se le suma un hecho que tiene que ver con las redes sociales. En las últimas horas y después del rumor de separación con Piqué, muchos afirmaron la colombiana comenzó a seguir a Cavill en Instagram. Aunque no hay manera de comprobar si no la seguía desde antes, lo cierto es que el hecho favoreció la teoría. Hasta el momento, el británico no devolvió el follow y hay mucha expectativa y atención de los fanáticos por descubrir si eventualmente sucede. Sin embargo, hay un hecho que derrumba la teoría del video: la filmación es vieja, data de 2015.

Por otra parte, quien también está involucrado en las especulaciones de las redes es Chris Evans. Luego del escándalo, el actor decidió seguir a la colombiana y ella devolvió el gesto. El escenario actual muestra que los usuarios están muy expectantes a cualquier movimiento que favorezca esta idea.

Los hechos que complican la teoría de Shakira y Henry Cavill

A pesar del entusiasmo de muchos, hay algunas cuestiones que no cierran. Además de las dudas sobre la fecha en la que se dio la conexión en Instagram, el video de Cavill dándose vuelta para mirarla que se viralizó no es actual como muchos creen. La grabación es de 2015 y corresponde a la alfombra roja de The Man from U.N.C.L.E. (El agente de C.I.P.O.L.).

Por otra parte, el actor mantiene una relación desde hace tiempo y hace solamente algunos días compartió una foto con ella, después de hacer un desafío en el que ambos llevaron a cabo una sesión de ejercicio en ayunas.

Por supuesto que esto no descarta la posibilidad de que haya algún vínculo entre ambos, pero el video que sustenta la teoría de las redes sociales no tiene el contexto de la crisis con Piqué. Sin embargo, sí será útil prestar atención a lo que haga Cavill en los próximos días, ya que el follow a Shakira podría indicar al menos un acercamiento.