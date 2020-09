Shaun Weiss pasó de ser el actor juvenil de "The Mighty Ducks" a buscarse la vida en varios roles... hasta que las drogas lo golpearon Crédito: Disney/ Marysville Police/ Gofundme

El Comercio (Perú) Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 14:18

La vida de los actores juveniles de Hollywood no es sencilla, pero hay quienes sufren más que otros. Ese es el caso de Shaun Weiss (42), quien décadas después del éxito de la saga de películas The Mighty Ducks tiene que luchar contra las adicciones.

Weiss se dio a conocer a muy temprana edad en el programa Playhouse de Pee-Wee Herman, uno de los comediantes más conocidos de Estados Unidos. La fama, no obstante, llegó cuando tenía 14 años gracias a la película The Mighty Ducks (1992) de Disney, en la que un equipo de hockey sobre hielo se impone ante las adversidades.

La franquicia The Mighty Ducks, que recaudó más de 110 millones de dólares en la taquilla, convirtió a Shaun Weiss en una estrella por su rol como Greg Goldberg, un arquero que de manera progresiva se convierte en pieza fundamental del equipo; y que en la tercera parte se convierte en defensa.

Mientras The Mighty Ducks fue el pináculo de su carrera, el actor todavía no había cumplido los 20 años y quería hacer más. Y hacer más es lo que hizo, sea un pequeño rol en el episodio piloto de Sabrina, la bruja adolescente, en El show de Tony Danza, King of Queens y otras producciones menores. La fama le era esquiva, pero no el trabajo.

Shaun Weiss como Greg Goldberg en la saga The Mighty Ducks, saga que hizo millones en el cine Crédito: Disney

Caída libre

Weiss se mantuvo con trabajo por aproximadamente 20 años desde el fin de la saga de películas, momento en el que todo empieza a ir cuesta abajo para él. La sonrisa con la que lo conocieron en los años 90 empezó a desvanecerse, debido a sus constantes ingresos a prisión;primero por robo y posesión de drogas (2017), intoxicación pública (2018) e intento de robo (2020).

Shaun Weiss durante su detención en 2018 Crédito: Departamento de Policía de Oroville, California.

Su caída se dio a conocer mundialmente en 2018, cuando aparecieron unas fotografías de su detención. Visiblemente envejecido, con la piel arrugada en demasía para los 40 años que tenía. Este 2020 sabemos que el exactor juvenil se volvió adicto a las metanfetaminas,drogas que entre sus efectos secundarios tienen el provocar sequedad paranoia, putrefacción dental y pérdida de peso.

Shaun Weiss durante su detención a inicios del 2020 Crédito: Marysville Police.

Los últimos años, además, Weiss vivió en la indigencia a pesar de los esfuerzos de su amigo Drew Gallagher. "Le he comprado múltiples vans para que viva allí, pero una de ellas fue quemada totalmente por adictos locales a la metanfetamina que querían vengarse de Weiss. El sistema está tan roto como la salud mental de Shaun. Él tiene sus facultades, pero mentalmente la vida en las calles alteró su percepción de una vida normal y necesitamos darle guía psiquiátrica", contó Gallagher.

Camino de redención

Pero Gallagher no se rindió con Shaun Weiss y, para llevar su ayuda al siguiente nivel, creó una campaña para recaudar fondos en Gofundme, con el objetivo de ofrecer a Shaun un tratamiento digno para recuperarse física y mentalmente; así como una oportunidad para arreglar sus problemas con la ley.

Shaun este 2020 junto a su amigo Drew Gallagher, quien ha movido cielo y tierra para ayudarlo en su rehabilitación Crédito: gofundme.com.

Shaun va por buen camino. Como muestran las actualizaciones de su amigo Drew, el exactor fue internado en un centro de rehabilitación que le ha brindado ayuda para superar sus adicciones. Poco a poco el estado físico del actor ha cambiado, empezando por un notorio incremento de peso.

Shaun y Drew en marzo del 2020 Crédito: gofundme.com.

Además de la rehabilitación, Shaun Weiss tiene que lidiar con una de las consecuencias más trágicas del abuso de metanfetaminas. Líneas arriba se mencionó la putrefacción dental, que en este caso fue tan severa que el actor necesita un juego completo de dientes postizos.

Shaun y Drew en junio del 2020 Crédito: gofundme.com.

"Weiss está prosperando. Su rostro y boca se sienten como 'carne suavizada' mientras se recupera de cada cirugía oral, pero se siente bendecido de tener en el futuro un nuevo juego de dientes permanentes. Su progreso ha sido tranquilo y estable y ya lleva más de 225 días sobrio", indica la más reciente actualización de la página Gofundmedel actor; quien parece vivir en la realidad una recuperación milagrosa.