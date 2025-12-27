Los polémicos chats del novio de Wanda Nara con otra famosa

Wanda Nara volvió a quedar envuelta en un escándalo por una de sus conquistas amorosas. Durante la emisión del viernes 26 de diciembre de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre aseguró que su pareja, Martín Migueles, intercambiaba mensajes con otra mujer del medio que a su vez era una ex. ¿Quién? Claudia Ciardone. La modelo rompió el silencio, dio detalles de la conversación que tuvo con él y hasta le brindó un consejo a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe): le dijo que “esté atenta”.

Horas después de que Wanda Nara celebrara sus seis meses de relación con su novio con una foto que luego borró, estalló el escándalo. “Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales, para tomar un café, a una exnovia”, sostuvo Latorre. Contó que la relación fue hace alrededor de un año y medio, en el período en el que ella se separó de su pareja. “Salió con Migueles hasta que se dio cuenta de que él salía con todas. Ella ahí lo deja, quedó todo mal, lo bloqueó de todos lados y ahora él pidió que lo desbloquearan”, advirtió. Acto seguido leyó los mensajes que el empresario intercambió recientemente con su ex.

Wanda Nara blanqueó en las redes su relación con Migueles

“¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", le escribió Migueles, a lo que ella respondió: “¿Estás loco Martín? Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido y ella sí. No tiene sentido que te arriesgues". Él le mandó la dirección de su casa, pero ella se limitó a decirle que se alegraba de haber hablado y de que las cosas estuvieran bien. Sin embargo, él insistió con el café.

Luego se terminó el misterio. “La exnovia de Migueles es Claudia Ciardone. Retiradísima. Esta bomba que vive en Nordelta salió con él hace un año y medio. Tuvieron un vínculo de tres meses hasta que ella se enteró de qué salía con otras dos al mismo tiempo. Ella los hizo echar del gimnasio y este atrevido le está mandando mensajes”, expuso Latorre.

Claudia Ciardone aseguró que Martín Migueles, con quien salió durante tres meses, le mandó mensajes (Foto: Instagram @clauciardone)

Acto seguido compartieron una entrevista que dio Ciardone en la que confirmó que Migueles volvió a ponerse en contacto con ella hace un mes, es decir, durante su noviazgo con Nara. “Yo lo único que le pedí a él es que no me meta en problemas porque estoy muy bien en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, sostuvo. Ellos se conocieron en el gimnasio de Nordelta y salieron durante tres meses hasta que a ella la increparon dos mujeres en el lugar y se dio cuenta de que él mantenía más de un vínculo. Le detalló lo sucedido al dueño del gimnasio y logró que les negaron el acceso tanto a él como a las dos mujeres.

Claudia Ciardone dio detalles de los mensajes que recibió de Migueles

Asimismo, indicó que él le acercó un pedido de disculpas a través de un amigo en común. “Me dijo que Wanda me odiaba, no sé por qué. A él le gusta armar problemas”, afirmó. En este sentido, contó que no solo la invitó a tomar un café, sino que además le pasó la dirección de su casa y le reacciona a las historias de Instagram.

En este sentido, aseguró que no la pasó bien durante la relación que tuvieron y hasta le dio un consejo a Nara: “Que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí. ¡Me estaba llamando para verme!“. A su vez, aseveró que Migueles “no tiene los papales en regla y todos lo saben”. “Es conocido como ‘pirata del asfalto’ y él lo sabía”, sentenció.