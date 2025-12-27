Logan Paul subasta la tarjeta de Pokémon “más rara y valiosa del mundo”: cuesta US$5,3 millones

Logan Paul mostró colgada de su cuello la tarjeta de Pokémon “más rara y valiosa del mundo”, que adquirió a un precio de 5,3 millones de dólares. Luego, el influencer adelantó que planea recuperar el dinero mediante una subasta el próximo año y recomendó a los jóvenes invertir en opciones alternativas en lugar de hacerlo en el mercado de valores.

La tarjeta de Pokémon “más rara y valiosa del mundo” que subasta Logan Paul

El martes, en su aparición en The Big Money Show, Logan Paul presentó la tarjeta ilustrada de Pikachu de grado 10 de Professional Sports Authenticator (PSA, por sus siglas en inglés). Esta calificación significa que está en excelentes condiciones y no tiene defectos, tanto en su estado como en su producción.

Logan Paul mostró la tarjeta Pokémon "más rara y valiosa del mundo" colgada de su cuello Fox Business

El youtuber devenido en empresario relató que cuando compró la carta de Pikachu Illustrator en 2022, se convirtió en la tarjeta Pokémon más cara jamás vendida. Esto le valió un récord Guiness.

“Al ser la tarjeta más rara y valiosa del mundo, solo hay una”, remarcó en la entrevista. Aunque adelantó que espera que supere su valor en la subasta que se llevará a cabo a principios de 2026, no precisó cuánto dinero piensa obtener.

La carta fue lanzada como promoción en 1997. Es la única de su tipo conocida por tener la clasificación más alta, aunque incluso las imperfectas se venden por más de US$80.000, según Price Charting.

¿Las cartas Pokémon son una buena inversión? El consejo de Logan Paul

Luego de adelantar sus intenciones de realizar la subasta, Paul instó a invertir en alternativas poco convencionales. “Si tienes el dinero, no tengas miedo de correr riesgos, especialmente si eres joven”.

En ese sentido, mencionó artículos de lujo, tarjetas coleccionables y recuerdos deportivos. “Hay formas de gastar e invertir su dinero de maneras que podrían significar más que la inversión conservadora tradicional, como el mercado de valores”, consideró.

Logan Paul compró la tarjeta de Pokémon por US$5,3 millones y planea recaudar una mayor cantidad con la subasta Logan Paul

El influencer enfatizó el aumento del valor de las cartas coleccionables a lo largo de los años. “Pokémon, como activo, ha superado el rendimiento del mercado bursátil en más de un 3000% en los últimos 20 años”, señaló.

El valor de las cartas coleccionables y consejos para invertir

En gran parte, el precio de las cartas coleccionables depende directamente de la escasez. La segunda tarjeta más valiosa jamás vendida es un Pikachu Trofeo de 1998. En la solo quedan menos de 15 y una de ellas, con calificación 10, se vendió por US$444 mil en 2023, según informó Tabletop Gaming.

Logan Paul instó a los jóvenes a invertir en tarjetas coleccionables que creen que “lucen geniales” Unsplash

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) compartió en su página web los siguientes consejos para empezar a invertir: