ShaunTrack, el youtuber que viralizó el rock argentino en España

El formato es simple: él rodeado de instrumentos analizando cómo se hicieron las canciones

Tiene un millón de suscriptores y por presión de sus fans empezó a desmenuzar a Soda Stereo o Spinetta sin conocerlos

Martín Sanzano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019

Si alguien quisiera escribir la biografía del youtuber español ShaunTrack, podría ponerle de título "Cómo los íconos del rock argentino ayudaron a un joven youtuber español a vivir de sus análisis musicales". Aunque sea un poco largo, no estaría tan errado. Es que, de alguna manera, la historia de ShaunTrack cambió para siempre desde que se cruzó en su camino un grupo de rock argentino. Pero la cosa no empezó ahí.

¿Quién es ShaunTrack? Celoso de su privacidad, este español con nombre de superhéroe o DJ de dubstep, prefiere no revelar su verdadera identidad. Tampoco quiere decir cuántos años tiene, porque no le gusta "cómo la gente tiende a juzgar a las personas" a través de esa información. Si hay algo que estuvo en su vida desde la infancia es la música. Empezó escuchando Michael Jackson, Queen, Roxette, hasta que a los 12 años se metió de lleno en la guitarra -"siempre de forma autodidacta", aclara-. A los 18 empezó a tocar el piano y a tomar clases particulares de solfeo, hasta que arrancó la carrera universitaria de Magisterio de Educación Musical. Cuando se recibió, montó su propio estudio de grabación. "Produje a más de 300 artistas de todo tipo de estilos a lo largo de tres años", precisa ShaunTrack.

El contacto diario con todo tipo de músicos lo estimuló a sentarse en la batería, a colgarse el bajo, incluso a incursionar en la electrónica, y así fue agudizando su oído. Tan musical es todo para ShaunTrack que cuando se vio obligado a cerrar el estudio por una crisis económica que golpeó a España entró a trabajar de encargado en una tienda de instrumentos. Pero todavía faltaban varios años para convertirse en lo que es hoy: un youtuber full time que genera contenido en la plataforma de videos más popular del planeta para más de un millón de suscriptores.

El fenómeno empezó gracias a un viaje. "Al dejar la tienda de instrumentos musicales, estaba muy saturado de trabajar frente al público y me apetecía viajar para desconectar -explica ShaunTrack a LA NACION-. Hice un viaje en moto en solitario recorriendo toda España y lo grabé con mi GoPro pegada al casco. Al volver a casa, edité los vídeos y los subí a YouTube. Mi sorpresa fue que tuvieron tal acogida que, al terminar de subirlos, ya tenía cerca de mil suscriptores y me pedían que siguiese subiendo contenido".

Ese primer canal se llamó ShaunMoto y alcanzó los 50.000 suscriptores. Nada mal para ser un primer intento, pero había un problema: no tenía nada que ver con la música. ¡Eureka! "Si con un canal de temática motera, de la cual soy un completo desconocedor, me ha ido bastante bien, quizá si me abro un canal de música, que es a lo que me he dedicado toda la vida, me debería ir mucho mejor, ¿no?", se preguntó. Y fue entonces cuando nació ShaunTrack.

Rock argentino

Entonces, ¿cómo un exitoso youtuber español llega a desmenuzar a los clásicos del rock argentino? Aunque el idioma sea el mismo, y aunque nos encante pensar que nuestros ídolos rockeros son escuchados en todo el mundo, para este joven europeo amante de la música no había mucho más que un "Salmón" en este rincón de Sudamérica.

"Por increíble que parezca, yo, aparte de [Andrés] Calamaro, no conocía absolutamente nada del rock argentino -confiesa ShaunTrack-. Siempre a lo largo de mi vida he consumido principalmente música anglosajona. En España hay mucha más tradición pop que rock. Evidentemente hay rock también, pero las bandas que han trascendido se pueden contar con los dedos de una mano".

El camino de ShaunTrack hacia el rock argentino fue poco ortodoxo. Primero conoció el trap. "Poco antes de empezar con ShaunTrack, acababa de descubrir el trap argentino: Duki, Lit Killah, Paulo Londra, porque estaban constantemente apareciendo en Tendencias en YouTube. Al ver la cantidad exorbitante de views que tenían, decidí empezar mi canal haciendo covers en formato rock de esas canciones de trap. La cosa fue evolucionando bastante bien y en tres meses alcancé los 16.000 suscriptores. Entonces empecé con los análisis, entonces fue cuando el canal subió como la espuma", cuenta.

El primer millón

Llegar al millón de suscriptores no es fácil, pero cuando lo lográs YouTube te manda a tu casa un cuadro con un botón de oro para que lo cuelgues en tu casa, le saques una foto y sientas que toda esa popularidad digital por fin se hace tangible. Para llegar esa meta, ShaunTrack tenía que dar en el blanco. Un día les hizo caso a sus suscriptores y probó con un grupo nuevo, un tal Soda Stereo. "Analizaba siempre artistas de habla inglesa, por el mero hecho de que es lo que yo siempre había escuchado. Hasta que por presión de mis suscriptores, el 22 de febrero de 2019 -dice con precisión- subí un vídeo titulado 'Escucho/analizo a SODA STEREO Por Primera Vez'. Aquí la cosa se desmadró por completo... cientos de miles de visitas, de likes, de comentarios, de suscriptores nuevos... entré en Tendencias por primera vez. Yo estaba alucinando porque no tenía ni la más remota idea de que Soda Stereo fuese una banda tan influyente en Latinoamérica. Después ya siguieron Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez".

Lo mejor de los análisis de ShaunTrack son sus reacciones ante lo nuevo e inesperado. Sin mayores preámbulos, aprieta play por primera vez en una canción de un artista que jamás escuchó en su vida y se obliga a desmenuzarla ahí mismo, sin trucos, ante la mirada atenta y vigilante de la cámara. Un gran ejemplo de esto es su video "Escucho/Analizo a SPINETTA Por Primera Vez", donde elige al azar entre los temas más escuchados del perfil de Spotify de Luis Alberto Spinetta ("me dijeron que es el padre del rock argentino", suelta en el video) y cae al azar en "Post-crucifixión". "Ese riff es muy Rage Against the Machine", dice ShaunTrack en el video con cara de asombro.

"No tenía ni idea de que en los años 70, 80 y 90 se hiciese un rock en español de esa calidad -asegura-. Por aquí en España teníamos algunos buenos artistas, pero no tanta variedad. Y lo que más me sorprende es el alcance mediático que tienen estos artistas en la Argentina. Se nota que amáis el rock a nivel masivo, cosa que echo mucho en falta en el público español".