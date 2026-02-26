Santiago del Moro confirmó qué problema de salud tiene Divina Gloria y por qué salió de Gran Hermano

El miércoles, Divina Gloria tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada de forma sorpresiva y esto causó desconcierto en los espectadores y despertó la alarma entre sus compañeros de reality. Para calmar las aguas, Santiago del Moro irrumpió en la noche con un mensaje dirigido a los jugadores y explicó el motivo de por qué la exvedette se retiró de improvisto.

En medio de la reflexión sobre la salida de Daniela de Lucía tras el fallecimiento de su padre, el conductor aclaró: “A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios en una clínica cercana. Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación. Por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”.

Así se enteraban los participantes de Gran Hermano sobre la salud de Divina Gloria (Fuente: Gran Hermano)

Además, Del Moro sostuvo: “Esto ya pasó en anteriores oportunidades. Así es la competencia y ustedes están todos monitoreados. La idea es que estén bien y que puedan jugar un juego de las características de Gran Hermano”. Ante la pregunta de los participantes sobre la salud de Divina Gloria, el conductor contestó: “Ella está bien, está en control ahora. Está haciéndose sus chequeos pertinentes”.

El mensaje de Del Moro coincidió con el que emitió de primera mano en sus redes sociales: “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”. Este anuncio se produjo apenas 48 horas después de que la actriz se sumara a la convivencia televisiva, lo que rápidamente preocupó a los televidentes.

Del Moro aseguró que Divina Gloria volverá a Gran Hermano cuando el diagnósitco médico esté listo (Fuente: Gran Hermano)

Además, afirmó: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”. Este procedimiento garantiza que Divina Gloria no tenga contacto con el exterior, para preservar así la integridad de la competencia en caso de su regreso.