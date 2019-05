La rubia vedette volvió a la pista del "Bailando" y habló sobre su nuevo rol de madre y su reciente relación con un amigo de Donald Trump Crédito: Prensa Laflia

Luego de 5 años, Luciana Salazar volvió a ShowMatch . Con su hija Matilda en brazos, la rubia vedette y conductora hizo su ingreso triunfal a la pista del " Superbailando " y su previa, claro, tuvo que ver con su nuevo rol de madre. "Tengo mucha suerte con ella, porque es una santa"; contó y agradeció a su familia, que la ayuda en la crianza.

Matilda, la pequeña hija de Luciana Salazar, acaparó todas las miradas

"Mejor ese tema no lo toquemos", respondió Luli cuando Marcelo Tinelli quiso saber si estaba saliendo con alguien. "Está con un amigo de Donald Trump", reveló, entonces, Ángel De Brito, pero la rubia se las arregló para no profundizar en el tema. Noelia Antonelli, que se encontraba en el piso, aportó: "Es argentino, empresario y economista".

El baile disco de Luciana Salazar

Luego de bailar, junto con su compañero Gonzalo Gerber, llegó el momento de escuchar las devoluciones del jurado. De Brito (4) indicó: "Basta de economistas. Tenés una adicción. Volvé a los deportistas que con esos no llorabas. Con respecto al baile, te faltó el timing del 'Bailando'. Por algunos momentos no seguías la música. Bailaste mucho. Te sacaría un poco el rol de sex symbol de las coreos porque podés bailar muy bien".

Lolo, la jefa de coaches, entonces, le pidió que definiera qué quiso decir con que no siguió la música. "A mí no me gustaría explicártelo", respondió el chimentero.

El cruce de Ángel de Brito con Lola, la jefa de coaches

Pampita Ardohain (6), a su vez, indicó que a ella también le pareció que estaba fuera de música. "Me pregunté si estaba marcado así. Probablemente no aprovecharon algunos tiempos musicales que definidos hubieran aportado más a la coreo. Hubo un exceso de trucos, que salieron prolijos que no suman. Me encanta tenerla en la pista. Quiero que vuelva esa Luciana que tengo en el recuerdo", indicó.

"Me encantó porque se desplazaron mucho. Luciana tenés más power que el que mostraste hoy. En general, sentí que hubo mucho miedo en las parejas más virtuosas. Siento que van a ser una pareja bomba, pero le tienen que poner más", recomendó Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Marcelo Polino (5), por último, expresó: "Estoy inmensamente feliz de verte en la pista con Matilda -el periodista es el padrino-. No estabas fuera de música. Me gustó". En total, entonces, sumaron 15 puntos.