Nicolás Merlín "le cortó el rostro" a Marcelo.

16 de octubre de 2019 • 00:59

Tanto la previa como el espacio de la sentencia del "Super Bailando" es el momento ideal para que Marcelo Tinelli corra a las parejas de su rol de participantes y les pregunte detalles de su vida, situaciones personales y su opinión sobre noticias de la semana. Sin embargo, no todos aceptan ser parte de ese juego, aún cuando esto redunde en un incómodo momento televisivo. Y eso fue lo que se vio cuando Nico Merlín, excoach y ahora bailarín de Sofi Morandi le "cortó el rostro" al conductor.

La situación había comenzado minutos antes, cuando el conductor destacó que el bailarín de Sofía Pachano, Nicolás Sánchez, era la pareja de Merlín. El muchacho lo negó, pero reconoció que algo había pasado entre ellos en el pasado, que actualmente son "muy amigos" y que "se querían mucho". Al ser la última pareja del ritmo, y a continuación desarrollarse la sentencia, ambos compañeros se iban a encontrar, generando un momento propicio para profundizar en la historia de ambos.

Cuando llegó el momento de la sentencia, Tinelli quiso indagar al otro protagonista de la historia, pero Merlín se desentendió del asunto y optó por el ninguneo. Mientras Tinelli le preguntaba si había posibilidades de retomar la historia de amor, el bailarín intentó cortar el tema de manera tajante: "No sé todavía. No me pongo en duro pero lo hablaremos con él en algún momento, si fluye. Es un tema de él y mío".

"Gracias por cortarme el rostro así, directamente, de una -le respondió un Tinelli descolocado y molesto-. Estamos en un programa de televisión, si me dice 'de él y mío' tenemos que cerrar la tele e irnos todos", dándole a entender que así no son las cosas en ShowMatch.

Sin dar el brazo a torcer, el participante le contestó: "Y bueno. Quizás no tengo muchas ganas de hablar de esto", lo desafió sin tomar conciencia de que el precio de formar parte de un show como el "Súper Bailando" (o "reality show", como se empeñan en denominarlo), es aceptar tácitamente este ida y vuelta que también forma parte del corazón del programa. Ante la actitud poco amigable de Merlín, el conductor decidió seguir adelante. Pero el tema promete no quedar ahí.