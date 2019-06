Su performance en la ronda de cumbia no convenció del todo al jurado Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 01:06

La tercera pareja en presentarse el martes en la pista del " Súper Bailando " fue la conformada por Mora Godoy y Carlos Ponce. Vestida como azafata, la bailarina volvió a contar que compartió una cena con Claudio Caniggia y que el exfutbolista le aseguró que está separado de Mariana Nannis. "¿Es verdad que te tiró los galgos?", quiso saber, entonces, Ángel De Brito. "No. Y si hubiese ocurrido no lo diría", se excusó Godoy.

Después, Marcelo Tinelli le preguntó si invitó a Laura Fidalgo a su cumpleaños. Godoy respondió que no. "Hubiese sido falso de su parte hacerlo. Entre nosotras no hay química", aseguró la miembro del BAR.

Luego de verlos bailar al ritmo de "No te creas tan importante", de Damas Gratis, De Brito (6) consideró: "Me gusta mucho que esté Mora en el concurso. Sos una artista internacional. Hiciste una cumbia con tu estilo. Me gustó la propuesta y cómo bailaron, salvo los trucos. Me gustaría escuchar al BAR, porque vi que Fidalgo y Flavio Mendoza que se reían".

Pampita Ardohain (7) consideró: "No me convenció la idea. Los pasos estuvieron bien. Pensé que en algún momento se iba a sacar el vestuario e iba a estar de cumbiera. Estaba demasiado elegante. Me gustó el truco final".

"Me pasó algo parecido. No me convenció. No es que no respete lo que trajeron, pero no entendí porqué están vestidos de piloto y azafata. Mora es una gran bailarina, pero cuando se pone muy rígida hay algo de su simpatía que se diluye", agregó Flor Peña, dueña del voto secreto. Marcelo Polino (4) coincidió con sus compañeras. "No me gustó. No me sorprendió".

Aníbal Pachano (-1), a su vez, expresó: "Te vi incómoda con la ropa. Faltó el paso básico de cumbia". Mendoza, a su vez, aseguró: "A mí me gusta el riesgo. No fue trillado. Los trucos fueron complejos", y les subió un punto.

"Hola, Morita. Lo positivo es que la veo más suelta y la idea me encantó. Está mucho más expresiva y no tan rígida como en el tango. Me hubiese gustado verte más relajada y con más movimiento de cadera", finalizó Fidalgo y le mantuvo la nota. En total, entonces, consiguieron 17 puntos.