ShowMatch 2019: la noche de furia de Fede Bal contra los integrantes del jurado

Cuando parecía que el Súper Duelo se había llevado el premio al ritmo más polémico del año, llegaron los homenajes y explotó el escándalo. No está claro si fue falta de comunicación entre la jefa de coaches Lolo Rossi y el jurado, si la producción no fue lo suficientemente clara en la bajada de línea hacia los participantes, o si -entrado noviembre- todos en ShowMatch 2019 están más preocupados en lo que van a hacer en el verano que en el certamen. Sea por el motivo que sea, los homenajes elegidos tuvieron poco de originalidad y poco de homenaje. Todos fueron más o menos parecidos, y el jurado se hartó.

El baile que hicieron Fede Bal y Soledad Bayona en honor a Elvis Presley no convenció, por tener la misma estructura que todos los anteriores. Ángel de Brito fue quien tiró la primera piedra: "Para mi, los coaches la próxima tienen que pensar más. Todos eligieron hacer lo mismo, podrían haber elegido una idea. Bailaron muy bien, pero nada.", y un voto secreto para nada auspicioso.

Pampita Ardohain tomó la palabra y coincidió con su compañero. "Si venían viendo que no nos había gustado con otros participantes, ¿por qué se aferraron a esta idea? Las excusas no sirven. No queremos ver comedia musical y clips. Si son tan buenos, qué les costaba hacer lo que nosotros les estábamos pidiendo". Lo mismo remarcó Florencia Peña: "No vimos equipos generando nuevas ideas, fue más de lo mismo. Estoy viendo cabezas creativas que están agotadas, no veo creatividad".

Hasta acá, si bien hubo algunos tonos agudos y algunas voces apenas levantadas, iba todo más o menos bien. El problema empezó cuando apareció el sarcasmo de Marcelo Polino: "Es muy triste todo lo que se está escuchando. Si no pueden modificar un minuto de una coreografía dedíquense a otra cosa. Nosotros somos cuatro locos y ahora estamos diciendo todos lo mismo, ¿no te da que pensar que podemos tener algo de razón?". Así, con un 0 del periodista, la pareja terminó con 12 puntos.

Todavía faltaba el BAR, pero antes Fede Bal estalló: "Ustedes no tienen idea de lo que hemos trabajado. Con ese puntaje no nos están respetando todo el laburo que hicimos". Enseguida ,se sumó la indignación de Lourdes Sánchez, ideóloga del homenaje: "A Luciana Salazar le pusiste un 3 y su homenaje fue totalmente fallido, ¿en qué te basás para ponerle un cero? Me parece totalmente injusto, y encima es mentira que se puede cambiar una coreografía en tan poco tiempo".

Entonces, comenzó la debacle y los cruces entre el equipo, Lourdes desde afuera, Lolo por su parte, el jurado, las intervenciones de Anibal Pachano y Flor Torrente (que venía a continuación) con ganas de irse a su casa.

"Lo único que te voy a decir, Federico Bal, es que no me subestimes. A mí el cuadro me pareció aburrido, tienen que entender que sin no gusta, no gusta", arrancó Flavio Mendoza. La presión era cada vez más fuerte, y una burla de Polino al hijo de Carmen mientras hablaba Laura Fidalgo lo distrajo, e hizo estallar a la bailarina: "¿Por qué te reís? La soberbia me jode. Mirame a los ojos, porque yo te estoy dando una devolución. Iba a mantener la nota pero eso a mí no me gusta. Me seguís sin mirar, la embarrás más".

Anibal Pachano no pudo ni siquiera empezar a hablar: "A mí no me eduquen -contraatacó Bal-, me vas a hablar pero no me vas a educar en nada. A mí no me gusta que me reten, tengo 30 años y quiero que se me respete. Mi mamá y mi papá hicieron mucho por mi educación, puedo ser muchas cosas pero soy educado".

Después de que Pachano le diga que es "un soberbio maleducado" y "mal compañero", terminó la noche negra de Fede Bal con 9 puntos. En un ida y vuelta que dejó al participante con una imagen negativa en las puertas de la sentencia. Las repercusiones que tendrá este incidente definirán su suerte del duelo y la sentencia de la semana que viene.