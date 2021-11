ShowMatch: Marcelo Tinelli hizo un anuncio que estremeció a los participantes y al que Rocío Marengo se opuso

Finaliza una nueva semana en ShowMatch, y avanza el ritmo de “Comedia musical”. Durante la noche del viernes se presentaron las parejas de Agustín Barajas y Loli Ruiz, y luego la compuesta por Rocío Marengo con Nacho Pérez Cortes. Pero antes de iniciar los números, Marcelo Tinelli hizo un importante anuncio.

Con el micrófono en mano, y ante la atenta mirada del jurado y los participantes que se encontraban en el piso, el conductor aseguró: “Dos parejas se van a ir, así que a ponerse a tiro para tratar de estar entre los siete mejores”. En este momento, son nueve los famosos que siguen en competencia, un número que quedará reducido en dos lugares de cara a la próxima etapa del certamen.

Finalmente comenzaron las coreografías, y el primero en ingresar al piso fue Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, que antes de bailar quiso enviar un saludo muy especial: “Tengo que mandar un beso a España, porque allí tengo a toda la familia. A mi padre y a mi madre principalmente”. Dicho hecho, él y su compañera llevaron a cabo un número en homenaje a La La Land.

El responsable de dar inicio a las devoluciones fue Ángel De Brito, que aseguró que le interesó la elección de La La Land, y detalló: “No me gustaron los momentos que eligieron de la película. Me gustó mucho Agustín porque actuó bailó y cantó, y lo hizo mucho durante todo el cuadro. Me encantó él, pero no me gustó mucho ni Loly ni la puesta” (5). Carolina “Pampita” Ardohain felicitó al equipo, y opinó: “Me gustó mucho Agustín en este ritmo, porque se lo vio como un gran bailarín de comedia musical. La puesta en escena estuvo muy bien (voto secreto).

En su turno, Guillermina Valdes destacó “la dulzura de la pareja”, y felicitó a Agustín por su interpretación (8). Por su parte, Jimena Barón subrayó: “Agus, cantaste un montón. Me faltó de La La Land esa cosa tan romántica de la pareja. Y el unísono estuvo bastante desparejo, en otro tempo” (7). En el cierre, Piquín se mostró a favor de la propuesta, y expresó: “Me gustó porque hubo baile, Loli estás como entrando en onda. Agus me encantó escucharte cantar, porque nunca te escuché en vivo. Me gustó el colorido, la alegría que tenían”(9).

Luego llegó el turno de Rocío Marengo, que presentó un número basado en Priscilla, la reina del desierto. Pero, antes de bailar, ella opinó en contra del anuncio de Tinelli, y exclamó: “‘¡¿Por qué en este ritmo se van dos?! ¡No queremos!”.

Al momento del puntaje, De Brito opinó: “Estuvieron muy bien contadas las parques que eligieron, pero a Marengo la lanzaron a bailar sola, y estuviste floja, no sé qué te pasó. Y evitemos la parte del canto. La verdad, no me gustó, el resto estuvo impecable” (3). A continuación, Pampita sí le mostró su apoyo a la participante, y aseguró: “Yo la vi bailar, estaba diosa, la vi con presencia. Me hacía acordar un poco a Susana, me la trajo a la mente y al recuerdo. Me gustó la puesta, tal vez no hubo momentos espectaculares, pero me gustaron los pedacitos de la obra que eligieron, para que los pudiéramos disfrutar” (voto secreto).

Más adelante, Guillermina Valdes destacó: “Ro, tu lugar es complicado, y no te vi tan incómoda, te vi bien, me gustaron las partes que eligieron, fue un placer” (8). Luego, Jimena Barón también se sumó a las felicitaciones y consideró: “El ritmo ‘Comedia musical’ es mi preferido, y ustedes chicas la rompieron toda. Ro, actuaste, y después hiciste una parte muy de musical, no te voy a perdonar el playback, pero lo demás estuvo espectacular, bailaste bárbaro” (7).

En el cierre, Piquín concluyó: “La puesta tenía el alma de lo que es este musical, estuvieron hermosos todos, el vestuario ayudó. Y yo te vi bailar, actuar, no cantaste mucho, pero cantaste” (9). Entre aplausos y euforia, Marengo se retiró de la pista con 27 puntos, un total que la manda directo al próximo ritmo de ShowMatch.