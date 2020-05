El periodista defendió las medidas hacia los jubilados. Fuente: América TV

15 de mayo de 2020 • 14:57

En el contexto de la pandemia que está atravesando el mundo, la problemática más relevante, además de la salud, es la economía. El programa Intratables , que ya se caracteriza por hablar de todo lo que nos está dejando el coronavirus, abrió un debate en el cual Diego Brancatelli defendió las medidas tomadas por el Gobierno ante esta pandemia.

Todo comenzó cuando Débora Plager tildó de "antijurídico" los aumentos por decreto hacia los jubilados "cuando se le ocurre al Poder Ejecutivo". Ante esta afirmación, Brancatelli la cruzó: "Pero qué exigentes; si hubiesen sido más exigentes con Macri no estaríamos tan mal. Eso es lo injusto. No tienen derecho ni a patalear". Momentos antes, el periodista oficialista había asegurado que "desde el 10 de diciembre hasta la pandemia, había todos los días buenas noticias, todos los días medidas".

"Dieguito, la Ley Jubilatoria de Macri es la que hoy no quieren aplicar porque dicen que es impagable. Cuando en su momento rompieron toda la plaza, ahora parece que era tan buena la ley esa que no se puede pagar", interfirió Carolina Losada . "Dicen cualquier cosa, se olvidan de las cifras, los argentinos pierden la memoria", dijo de forma irónica Brancatelli.

"Con la angustia que tiene la gente, estar discutiendo la estupidez de la grieta no va más", comentó Paulo Vilouta . Y agregó que: "Estamos en una situación excepcional, en donde algunos acá mismo afirmaban que 'la plata de los jubilados no se toca' y a veces si los números no te dan, la plata lamentablemente se la van a tener que tocar".

"A los jubilados se les dio un aumento en cash proporcional, de los que menos ganan a lo que más ganan. Pero hay maneras de mejorar la economía de los jubilados", afirmó Brancatelli mirando a la cámara casi como dando un mensaje al país. "Con medicamentos gratuitos, congelando las tarifas, congelando los servicios, congelando la nafta. Hay muchas medidas que si no las tomaban, de esa jubilación hubiesen gastado mucho más".

"¿Vos conocés las leyes?", cuestionó Plager. "Hay algo que se llama ordenamiento jurídico y hay algo que se llama Constitución nacional. La demagogia es muy linda; es absurdo lo que decís . Y me extraña de vos, porque ahora vos trabajás en política y lo que decís es antijurídico; no lo podés decir así", concluyó la periodista. A lo que Brancatelli aseguró que "los buena leche entendieron lo que dije".