Losada cuestionó las cifras y Brancatelli le fue al choque. Fuente: América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 13:48

En el día de ayer se registró el número más alto de contagios por coronavirus desde la llegada a nuestro país el pasado 3 de marzo: 285 casos . A causa de esto, y de la declaración de algunos periodistas sobre la afectividad o no de la cuarentena aplicada en la Argentina, en el programa Intratables de América, se originó un cruce entre el periodista Diego Brancatelli y su colega Carolina Losada por las cifras de víctimas de la pandemia en nuestro país y la actitud del Gobierno ante esto.

"Que hoy hayamos tenido cinco fallecidos en el país, es controlar la pandemia. En Brasil hoy hubo 881 muertos, eso es no controlarla", comenzó Brancatelli. Losada rápidamente le contestó: "Argentina sigue testeando poco. Hay un montón de denuncias de gente que dice que sus familiares fallecen y la anotan como que murió de otra cosa, como de una neumonía".

Esto provocó que el periodista, públicamente ligado al gobierno oficialista , le cuestione: "¿Vos estás diciendo que mienten con los números? ¿Que querés insuniar? Decilo claro porque es grave lo que decís ". "Lo estoy diciendo. ¿Te parece que hablo en trabalenguas?", le retrucó Losada.

"Vos decís que el Gobierno inventa los números y los que fallecen por coronavirus los ponen en otra causa", retoma Brancatelli. "El Gobierno no está en cada clínica. Yo creo que hay muchos casos que han muerto, y me lo han dicho médicos, no es que lo digo yo porque se me cantaron las ganas, y los anotaron por otras razones", continuó Carolina.

"Entonces 5 muertos en Argentina y 881 en Brasil son más o menos parecidos porque inventan los números. Hay un país responsable que sí toma medidas contra la pandemia y un país irresponsable que no", afirmó Brancatelli.

Con su postura firme, Losada aclaró: "La familia de la víctima puede no saberlo, Diego". "Hay que ser más responsable para tirar una afirmación de este tipo. Goza de cierta irresponsabilidad esgrimir una afirmación como esa", replicó el periodista. Y agregó: "Si vos estás insinuando que el Gobierno oculta cifras de muertos y que inventa, es una irresponsabilidad ".

Como para calmar y aclarar la situación, el conductor Fabián Doman explicó: "El Gobierno no firma el certificado de defunción de cada persona, eso lo hace un médico. Ellos lo reciben diariamente y comunican los números".