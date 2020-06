Nació en Florida, tiene 27 años, fue protagonista de las películas Los Descendientes y hoy es la estrella que baila y cautiva al mundo desde la plataforma de streaming Crédito: Instagram Sofia Carson

27 de junio de 2020

La película Feel the beat -Siente el ritmo- alcanzó el puesto número dos en el ranking de Netflix Argentina y es una de las más vistas de la plataforma en todo el mundo. La actriz, cantante y bailarina Sofia Carson, conocida por su trabajo en Disney Channel , protagoniza la comedia de baile que ya ha cautivado a millones de personas en el mundo.

En una reciente entrevista para la revista Elle , la joven Carson aseguró que en cuanto leyó el guión sintió la energía de la película : "Me enamoré de la danza a los tres tres años. El baile fue mi forma de conocer el universo del arte. La primera vez que pisé un escenario me sentí como en casa y eso se convirtió en mi mundo. De ahí que la historia que cuenta el film me resulte tan real, porque yo también experimenté lo mismo que la protagonista".

Una de las escenas más emocionantes de la película de Netflix que es un éxito mundial Crédito: Instagram Sofia Carson

Con más de quince millones de seguidores en Instagram, la artista de 27 años nacida en Florida en una familia de origen colombiano, alcanzó la fama con el papel de Evie , la hija de la reina malvada de Blancanieves, en la trilogía de películas Los Descendientes estrenadas en 2015, 2017 y 2019.

Carson estudió en la Universidad de California (UCLA) donde se graduó en periodismo con un título en francés. Su carrera comenzó con un par de participaciones en programas de televisión de Disney Channel en 2014. El año pasado fue nominada a los Teen Choice Awards en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la serie Pretty Little Liars: The Perfectionists , uno de los spin-off de Pretty Little Liars .

Con una carrera que también incluye su talento musical, la actriz apareció en otras ficciones como Adventures in babysitting , Tini: el gran cambio de Violetta y A Cinderella Story: if the shoes fits .

Con familia de origen colombiano, la actriz estudió en la UCLA y se graduó en periodismo. Habla inglés, español y francés. En un par de ocasiones, desfiló en la Semana de la Moda de París Crédito: Instagram Sofia Carson

En Feel the beat , Sofía interpreta a April, una bailarina que, después de un fracaso en una importante audición, debe volver a su pueblo natal en Wisconsin. Allí acepta un trabajo como profesora de danza de un grupo de chicas rebeldes con el objetivo de prepararlas para una competencia que la conducirá por infinitas emociones y que cambiará su corazón para siempre.

Hace un par de semanas, la artista estrenó un nuevo single llamado "Miss you more than you know", donde trabaja por tercera vez con el DJ R3HAB.

Si bien todavía no está confirmada una segunda parte del éxito de Netflix , la artista parece tener muy claro el rumbo de su carrera y el lugar de la mujer en la industria: "Busco interpretar personajes reales. Odio la frase 'personajes femeninos fuertes' porque no existen las mujeres débiles. Tenemos que dejar de repetir cosas como esa. Al principio de mi carrera, tuve que hacer papeles que me rompieron el corazón debido a los estereotipos que representaban. Eso cambió y hoy no solo existen mujeres que son directoras sino que también los roles femeninos tienden a mostrarse en todas sus dimensiones. Es lo que más amé de April".