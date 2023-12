escuchar

Yanina Latorre y Laura Ubfal serían demandadas por el productor que organizó la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2023. Así lo anunció este martes Ángel de Brito desde LAM (América TV) y causó consternación en las dos periodistas, que admitieron desconocer por completo la causa que lo llevaría tomar este accionar. Según indicó el denunciante, buscarían bajarle “el precio” de su trabajo y esto le afectaría a su imagen.

Días atrás, Latorre dio a conocer el trasfondo del escándalo por el que varios famosos manifestaron su enojo con la entrega de los galardones, entre ello el frío que pasaron, la desorganización y el hambre. No obstante, mencionó a Diego Suárez como la persona responsable, puesto por el matrimonio de Óscar Posedente y María Castro; quien habría fallado en la puesta del evento. “Hubo mucha gente que se sintió destratada y maltratada por Diego”, señaló en ese entonces.

A causa de eso, en diálogo con Radio Tu, el organizador advirtió: “A las únicas que yo voy a iniciarle acciones legales es a Yanina Latorre, que tuve el placer de hablar con ella y ponerme de acuerdo. Que se entienda que yo no quiero que dejen de hablar, solo quiero mostrarles una campana. Porque para un periodista está bueno que escuche la otra”.

Y agregó: “En segundo lugar, Laura Ubfal, con la cual no tengo ganas de hablar. Solamente tengo ganas de iniciarle acciones legales como corresponde. Primero y principal, la voy a poner en conocimiento de todo lo que ella quiera preguntar, porque soy un señor. Y después de eso, le voy a iniciar acciones legales”. Minutos después arremetió contra ambas colegas: “Me quieren bajar el precio y yo a eso no lo voy a permitir”.

Luego de apreciar el testimonio de Diego Suárez, Latorre reaccionó: “No entiendo bien el juicio. El otro día hablé con él y me dijo que le sirve que hablemos de él, pero como no se habló más, no tengo idea. No sé en qué podemos haber afectado en su honor con un Martín Fierro que no estuvo bien organizado (...) De última que hable con los Posedente que fueron los que se sintieron mal y corridos”.

Una vez que Yanina dio su parecer, en la que aseguró que no lo conoce personalmente a Suárez y que aquella demanda no tiene una base sólida, el cronista de LAM entrevistó a Ubfal, quien fue tajante para con el presunto demandante: “No tiene nada que hacer. Mirá si va a gastar plata en la Justicia”.

“La verdad que no tengo el gusto de conocerlo. No tengo la menor idea. Los derechos (del Martín Fierro) los tenía Óscar y María, que son los dueños de Semanario argentino, y de repente apareció este señor, a quien no tengo el gusto de conocer. Lo que sé es que empezó a invitar gente y a pagarle a gente para que vaya”, insistió la panelista de Intrusos (América TV). Antes de concluir, volvió sobre el evento y las críticas que recibió de parte de famosos, por lo que envió un palito a sus detractores: “Después se hizo lo que se hizo. Como todos dicen, sobre todo Pampita (Carolina Ardohain) y los que viajaron, se va a hacer mejor. Ojalá”.