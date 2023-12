escuchar

Cada evento que engloba el Martín Fierro termina en escándalo y el último no fue la excepción. Tras el enojo de varios famosos por los galardones que se entregaron el sábado 2 de diciembre a lo mejor de la moda, Marcelo Polino se subió también al ring y contó la desilusión que vivió con sus compañeros del Bailando 2023 (América TV).

Este martes, en diálogo con Intrusos (América TV), el jurado del reality que conduce Marcelo Tinelli aseguró que se sintió destratado por parte de la producción y del canal, debido a la ubicación que se le asignó en el evento realizado en la Usina del Arte, en el bariro porteño de La Boca.

“A mí me sentaron con el gallinero, de último, atrás. Estaba en primera fila todos los del Bailando y yo que soy el más antiguo me mandaron al gallinero, horrible”, comenzó diciendo y siguió: “Es como que vaya todo Intrusos y a la Tauro la ponen en el gallinero... Yo no me fui por respeto a Moria, porque yo le entregaba el Martín Fierro e iba a ser un desaire a ella”.

En ese sentido, el comunicador no dudó en expresar lo mal que se sintió. “Me angustié, me sentí horrible. No conocía a nadie. No pregunté nada, nadie me dijo a nada, nadie me pidió disculpas”, detalló el comunicador sobre cómo fue el mal momento que atravesó.

Por último, Polino apuntó contra sus compañeros de certamen. “Me sentí horrible, me sentí destratado en mi propia casa, en mi propio canal, mis propios compañeros me mandan al fondo, siendo yo la persona más antigua del Bailando. Horrible. Me sentí mal como persona”, aseguró.

Pero el ‘hombre de los moños’ no fue el único que se molestó durante la velada. Carolina ‘Pampita’ Ardohain protagonizó un tenso momento que no pudo evitar verse. La modelo se consagró como la gran ganadora de la segunda emisión de los Martín Fierro de la Moda, al llevarse la estatuilla de Mejor Trayectoria como Modelo y el galardón de oro, por su labor en la industria. Pero la atención se la llevó cuando pidió no ser enfocada, mientras su expareja, Benjamín Vicuña, recibía una estatuilla.

“Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?”, fue la frase que dijo la conductora mientras la cámara la enfocaba. La imagen, en donde se la pudo ver molesta, no tardó en recorrer los portales. Sin embargo, esta situación tiene una explicación y se remonta a julio de este año, momento en el que el chileno fue hacia el atril a recibir su Martín Fierro como mejor actor protagónico de ficción y dio un discurso en donde mencionó a la Argentina como el país que le había “dado un amor”, refiriéndose a su expareja.

Este sábado, los camarógrafos quedaron atentos a las palabras del padre de los hijos de la China Suárez, algo que desató la furia de la modelo, quien tuvo que salir a aclarar aquella situación. “Me parece que cuando uno tiene su momento y está dando su discurso tiene que haber cierta cuota de respeto, que la atención esté puesta en lo que tiene que estar. Entonces no quería que se juegue con cosas que me parecen incorrectas”, explicó en diálogo con LAM (América).