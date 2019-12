Silvia Süller anunció su casamiento con Jacobo Winograd y él aclaró la situación

Después del anuncio de Silvia Süller en redes, Jacobo salió a aclarar la situación. Crédito: YouTube.

27 de diciembre de 2019 • 19:47

Después de más de 30 años de idas y vueltas, peleas mediáticas de lo más recordadas y fogosos encuentros sexuales relatados por ambos, Silvia Süller anunció a través de su Instagram su casamiento con su gran amigo Jacobo Winograd.

En letras mayúsculas y con un mensaje cargado de emojis, la mediática dijo que ambos habían tomado la decisión en conjunto "después de más de 33 años de una hermosa amistad" y de "romper una cama".

Pero él se encargó de negarlo en el programa Confrontados, de Canal Nueve. El actor dijo que se trató de un anuncio idílico y advirtió que accedería a la unión pero con algunas condiciones.

"Solo si es un casamiento platónico, ella en su casa y yo en mi casa, no hay beso, no hay penetracion, no hay toque. Como si ella fuera la Virgen y yo el padre Bergoglio", aseguró Jacobo, dando a entender que se tratará de un matrimonio de fantasía.

También aprovechó para recriminarle a su vieja amiga el fatídico apodo que le puso ("Chizito") y por el cual lo siguen llamando en la calle. "¿Sabés qué feo es para un hombre que te carguen con eso?", le preguntó a la conductora Carla Conte, casi a los gritos.

A pesar del breve momento de tensión, Jacobo terminó dejando en claro que el vínculo entre él y Süller sigue siendo fuerte. "La adoro, es mi amiga, la quiero ayudar, quiero que en el 2020 la rompa", dijo el empresario. Habrá que ver cómo sigue este inesperado romance de verano.