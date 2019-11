Duro cruce entre Carla Conte y Fernando Burlando por Juan Darthés

La conductora y el abogado protagonizaron un tenso cruce en vivo por el caso Thelma Fardin Crédito: Captura de TV

Carla Conte y Fernando Burlando protagonizaron un duro cruce ayer en Confrontados, por la pantalla de elnueve, mientras hablaban del caso Thelma Fardin. La conductora le preguntó sobre el estado de la causa y la situación legal en que se encuentra Juan Darthés, y el abogado respondió a todas las consultas criticando el sistema judicial de Nicaragua. Sobre el final, Conte se mostró indignada y remató: "Perdón, pero es el lugar donde Darthés decidió violar a Thelma".

Todo comenzó cuando la conductora -que pertenece al colectivo de Actrices Argentinas que apoyó a Fardin cuando decidió dar su testimonio públicamente- le preguntó: "¿Cómo continúa la causa? Porque si la justicia ya emitió las alertas internacionales, pero él no se presenta y está en Brasil, entonces, ¿está prófugo?". El letrado no le contestó de manera concreta y desvió la conversación hacia las cuestiones que "obstaculizan" los procedimientos legales por las fallas en la Justicia de Nicaragua.

"Pensé que los nicaragüenses darían un ejemplo de equilibrio y de justicia en este caso. Hay muchos organismos internacionales trabajando para que cambie la situación, porque se ha constatado que se manipula la justicia penal", afirmó el abogado. Conte lo interrumpió y le preguntó directamente: "Doctor, ¿ acaso la justicia no determinó que fue una violación? ¿No debería estar preso entonces? ¿O por lo menos presentarse en Nicaragua para ir a juicio?".

Con cierta incomodidad, Burlando le respondió: "La verdad es que yo no la llamo 'justicia' en este caso. En este sentido mis declaraciones me han traído problemas, pero no voy a cambiar mi criterio porque es lo que pienso. La justicia de ese país es muy tendenciosa y ya ha dado pruebas manifiestas de un gran desequilibrio".

La conductora volvió a interceder y le repreguntó: "Pero si la justicia hubiera determinado que es inocente seguramente eso sí era justicia, ¿no?". El letrado rápidamente le contestó: "No, la justicia debería haber hecho algo equilibrado. Desde mi mirada veo que hay muy pocos elementos para continuar el proceso. No nos olvidemos que ahí están las peores cárceles del mundo". Conte interrumpió una vez más y expresó su frase más contundente: "Perdón, pero es el lugar donde Darthés decidió violar a Thelma Fardin" y agregó con indignación: "Perdón, mejor me voy a llamar al silencio".

Burlando se sorprendió con la declaración de la conductora y también fue tajante con su respuesta final: "Mirá Carla, es una afirmación muy fuerte la que vos acabás de hacer. Y desde mi punto de vista no hay elementos para decir eso. Vos podés decir lo que quieras, corre por tu cuenta, pero yo no me animaría a tal cosa. Sería más prudente".