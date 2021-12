La Mona Jiménez sorprendió a Silvina Escudero con una fuerte revelación sobre su futuro: “Acordate”

La Mona Jiménez estuvo invitado en Los Mammones (América) donde recordó el día en que conoció a Carlos Tevez y le adivinó su futuro en Boca y la Selección argentina. En medio de divertidas anécdotas sobre su trayectoria y su vida como “gurú”, el cuartetero se atrevió a vaticinar lo que le depara a Silvina Escudero, panelista del programa, para 2022.

Cuando Jey Mammon le preguntó acerca de su supuesta predicción sobre la vida deportiva de Tevez, detalló el momento en el que sucedió. “Estábamos en la plaza de la música en Córdoba, festejando un disco viejo de hace muchos años. Tevez siempre iba enfrente de mi casa y se sentaba con un chico de ahí, tenía 12 o 13 años, muy chiquillo. Pasaron los años y un día se despide Marcelo Milanesio, jugador de Atenas, que fue uno de los grandes basquetbolistas, y él fue al baile de despedida donde me invitaron a cenar. Estando él ahí, yo dije: ‘Que venga ese jovencito que está ahí arriba’. Él tenía 15 años. ‘¿A vos te dicen Apache?’. ‘Sí. Yo soy Carlitos Tevez y me dicen Apache’”, relató.

En ese diálogo, el futbolista le contó que jugaba en la reserva de Boca Juniors. “El año que viene jugás en Boca. Acuérdense de mis palabras. El próximo año jugás en primera y dentro de cuatro años vas a estar jugando en la Selección argentina”, recordó que dijo frente al público. “Así sucedió. Algo debo de tener”, añadió.

La Mona Jiménez predijo el futuro de Silvina Escudero: “Acordate de lo que te digo”

Intrigada por lo que acababa de escuchar, Escudero le pidió que le dijera unas palabras sobre su porvenir. “¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿En Sex cómo me va a ir?”, indagó ella. Tras un breve silencio, el cantante quiso saber si estaba “soltera o casada”. “Soy soltera”, aclaró la panelista. “¿Tenés uno o dos hijos?”, le consultó Jiménez. “No tengo ninguno”, contestó, aunque después aclaró que tiene tres mascotas. “Bueno, son hijos tuyos”, acotó el músico, y sentenció: “Entonces, el año que viene va a venir el bebé”.

Sorprendida, Silvina celebró y agradeció la revelación. “Acordate de lo que te digo”, insistió la Mona. Para sumar humor a la situación, Mammon le dijo a su compañera que le prestara mucha atención al presagio y le sugirió un nombre para su futuro hijo. “Ponele Carlitos”, lanzó el conductor. “Le tengo que poner Mona”, corrigió la bailarina. En medio de las risas y bromas, el cuartetero le hizo un pedido especial. “Si es una nena, ponele Monita”, cerró divertido, mientras ella aceptaba la propuesta.