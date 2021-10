Internaron de urgencia a Vanina Escudero: la foto y el mensaje que publicó la bailarina desde la clínica

Después de dos años, Vanina Escudero volvió a la Argentina. La bailarina, que vive en Uruguay junto a Álvaro Navia y sus hijos, regresó al país yendo en contra de todos los rumores que la enfrentaban con Silvina Escudero para festejar justamente el cumpleaños de su hermana. Sin embargo, al arribar al aeropuerto comenzó a sentir fuertes dolores y quedó internada en una clínica privada de Olivos.

La información fue dada a conocer por la periodista Karina Iavícoli. Mientras estaba al aire en Intrusos (América TV), intentaba contactar a las hermanas Escudero para hacer una nota en vivo y fue informada en ese momento de la situación de Vanina.

“Me dijo que no iba a poder, que venía por poquitos días para estar con su familia pero que había estado internada y no sabía cuando podría salir”, detalló la panelista. Conforme fue avanzando el programa, Iavícoli pudo obtener más detalles de lo que había ocurrido. Vanina tuvo “un folículo hemorrágico que le generaba mucho dolor” y deberá permanecer internada hasta que se reabsorba esa sangre o los médicos le indiquen cómo proceder.

Vanina Escudero vive hace varios años en Uruguay junto a Álvaro Navia y sus hijos Instagram

Horas más tarde y a través de Mitre Live (Radio Mitre), el propio Álvaro Navia confirmó en diálogo con Juan Etchegoyen que su esposa se encuentra bien. “Todavía no le dieron el diagnóstico pero no fue nada importante, fue más por precaución por un dolor”, sentenció el productor que no viajó a la Argentina y permanece en Uruguay.

Vanina Escudero debió ser internada en una clínica de Olivos Virtual Press

En los próximos días Vanina tenía planeado regresar a Uruguay ya que tiene compromisos laborales en el país vecino: formará parte del elenco de MasterChef Celebrity y el rodaje comenzará próximamente.

El mensaje de Vanina Escudero desde la clínica

Horas después de su internación, la bailarina hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde agradeció las muestras de afecto que le hicieron llegar en este momento.

“Agradezco a todos los que se ocuparon de mí. Mi hermana y mi marido en particular”, expresó en sus historias de Instagram y acompañó el mensaje con una foto donde se la ve en la cama del centro de salud.

El mensaje de Vanina Escudero desde la clínica (Foto: Instagram/@vaninaescudero)

En la misma publicación también reveló que Navia quiso viajar a la Argentina apenas se enteró de lo ocurrido: “Mi amor sufriendo desde la otra orilla, listo para venir. Por suerte ya estoy mejor”.

El “enfrentamiento” entre Silvina y Vanina Escudero

La visita de Vanina a la Argentina tiró por tierra las versiones que hablaban de una pelea familiar. Y es que, de un día para el otro Silvina dejó de seguir a su hermana en Instagram y generó todo tipo de especulaciones.

Silvina Escudero contó que se había enojado con su hermana y por eso la dejó de seguir en redes sociales

Invitada a PH, Podemos Hablar (Telefé), Silvina dio detalles de lo que pasó y explicó que hubo algo que hizo Vanina que le molestó mucho pero que la comprendió y de hecho volvió a seguirla en redes sociales: “Es parte del proceso de duelo de que se haya ido con su familia a otro país. Ese enojo es angustia, la dejé de seguir por mi salud. Estaba triste y la volví a seguir porque salió en todos lados”.