La indignación de Piñón Fijo con un admirador que difundió una foto suya sin maquillaje

Piñón fijo recordó el día en que un hombre lo traicionó al difundir su imagen sin maquillaje. Hace un tiempo, Fabián Alberto Gómez contó en Los Mammones (América) cómo fue la desagradable situación que vivió con un panadero de Tolhuin, Tierra del Fuego, cuando pasó por su local y le pidió una foto, pero no respetó el pacto que hicieron y la exhibió en el establecimiento.

El payaso más querido por los niños es muy celoso de su verdadera apariencia y no le gusta mostrarse en público con su rostro al natural para conservar el enigma entre los más bajitos. Además, admitió, es muy tímido y le gusta pasar desapercibido, incluso, entre los famosos.

“[El panadero] tenía una obsesión bastante grave con Graciela Alfano. Tenía empapelada la panadería con fotos de Alfano. Parece que tenía problemas con la mujer y empezó a poner otras de famosos para matizar un poco el problema”, comenzó su relato el humorista.

“De Río Grande a Ushuaia pasás por Tolhuin. Era muy paradigmática la panadería, iban los turistas… Él entendió que yo era Piñón, alguien le dijo”, agregó. Acto seguido, añadió sobre la intención del comerciante de retratarse junto a él: “Me pidió de sacarme una foto y yo le dije: ‘No estoy maquillado, no te va a servir, no me va a servir a mí'. Le expliqué bien y él, de nuevo: ‘¿Puede ser una foto?’. Y… Bueno, dale, [hacemos] la foto”, continuó.

“Le dije: ‘¿Esto queda entre nosotros?’. ‘Sí, por favor’. A la semana me empezaron a llegar fotos de toda la gente que pasaba por Tolhuin diciéndome: ‘Eh, te conozco sin maquillaje’”, contó. Jey Mammon, conductor del ciclo, condenó la actitud. “En su momento hasta circularon el documento del papá de Piñón. Realmente, está mal”, dijo.

Piñón Fijo sostuvo que es muy tímido y no le gusta mostrarse sin maquilla en público Gentileza Piñón Fijo - Archivo

Piñón, por su parte, indicó que generalmente consigue la complicidad de los padres de sus fanáticos para no quitarles la alegría que genera su performance. “El planteo no era por mí, sino porque es la imagen de un personaje que le gusta a los niños. Siempre les digo: ‘Haceme la gauchada, por favor’. Ellos te dicen: ‘Quedate tranquilo que no va a pasar’. El 99,9% de la gente lo entiende, menos el panadero de Tolhuin”, aseveró. En ese sentido, aclaró que “nunca tuvo una postura histérica” sobre su personaje o su popularidad.

El conductor, entonces, le consultó si era cierto que en una oportunidad estaba comiendo al lado de Mirtha Legrand en un restaurante y no la saludó. “Sí, pero, aparte, es porque soy súper-maxi-mega tímido”, afirmó entre risas, y aclaró que no lo hizo porque “no estaba vestido como Piñón Fijo”.

