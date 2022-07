Guillermina Valdés sorprendió al mostrar qué bebida toma mientras entrena

A través de su cuenta de Instagram, Guillermina Valdés mostró la particular forma que tiene de hidratarse mientras entrena. Después de que dio a conocer la imagen, hubo dos curiosidades que se destacaron. Además de una bebida muy particular que no suele consumirse a la hora de entrenar, la empresaria también hizo uso de un curioso vaso que está relacionado con su familia.

Desde hace años, Valdés es una figura sumamente reconocida en el mundo del espectáculo argentino. Durante sus años en pareja con Marcelo Tinelli, tuvo una larga lista de apariciones en televisión y medios junto al conductor.

En paralelo, marcó presencia en redes sociales y ganó mucho público fuera de lo relacionado a su expareja. Por eso, cada una de sus publicaciones e historias obtiene mucha repercusión y da que hablar. En este caso, la empresaria se inclinó por contar una intimidad de su entrenamiento.

La imagen la compartió en su historia, donde en primer lugar dejó ver el vaso que usaba para hidratarse mientras se entrenaba. Como bien se puede ver en la foto, tiene un sorbete y un diseño infantil, por lo que se presume que es de Lorenzo, el hijo que tiene en común con Tinelli.

La historia que compartió Guillermina Valdés en su cuenta de Instagram Instagram @guillevaldes1

Más allá del tierno detalle, hubo otra cosa que llamó aún más la atención entre los seguidores de la figura. Esto se encargó de contarlo la propia protagonista de la situación en el texto que incluyó sobre la imagen. Según escribió, al momento de entrenar no elige agua o alguna bebida energizante de las que suelen consumirse, sino que se inclina por el café: “¿Cuántos seres humanos entrenan con café puro en un recipiente así en este planeta?”.

Más allá de esta aparición en redes, recientemente la empresaria había sido noticia por el exclusivo festejo de cumpleaños que realizó en un restaurante de San Isidro. Por sus 45 años, la famosa celebró junto a varias figuras que formaron parte de distintos momentos de su vida y con quienes aún mantiene una relación. Dentro de la lista de invitados, aparecen nombres como Julieta Ortega, Ana Paula Dutil, Ángel De Brito y Andrea Rincón.

Esta fue una de las primeras salidas públicas después de la separación de Marcelo Tinelli. Ambos estuvieron juntos durante nueve años y confirmaron la novedad en mayo. A pesar de que recién este año se consumó el hecho, lo cierto es que la cuarentena del 2020 habría desgastado mucho a la pareja, que arrastraba la crisis desde aquel entonces. Ya en aquel entonces, habían comunicado una separación que duró solo algunas semanas y que luego cedió a una reconciliación.

Esta vez, todo parece definitivo y a más de dos meses del anuncio aún no hubo ningún rumor sobre un posible reencuentro. Más allá del final del vínculo amoroso, ambos manifestaron que están en buenos términos y que no hubo ningún tercero involucrado que llevara al distanciamiento. Después de la confirmación, se limitaron a exhibir postales familiares en donde se los ve muy felices.