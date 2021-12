Christian Petersen se separó de Sofía Zelaschi, su novia de 26 años: “Decidimos ser amigos”

Después de un año y medio de relación, Christian Petersen (52) contó que se separó de Sofía Zelaschi (26), la exparticipante de El gran premio de la cocina (eltrece), certamen donde él se desempeña como jurado. El chef recordó el comienzo de su romance, a principios de la cuarentena por el coronavirus, y explicó que ambos decidieron poner un punto final porque tienen diferentes proyectos para el verano.

“No estoy de novio, con Sofía tengo una relación bastante particular. Somos más amigos que novios. Sofía es una chica que conocí en El gran premio… Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos toda la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser muy buenos amigos”, reveló en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Petersen también se refirió a los rumores que lo vincularon con Carina Zampini, conductora del reality culinario, y desmintió cualquier acercamiento con su compañera. Además, explicó que el fin de su relación con Sofía se dio porque, con la llegada del verano, se vienen algunos desafíos que ambos deben encarar por separado.

La pareja se conoció en el programa donde ella era participante y él jurado Instagram @sofizelaschi

“Tenemos algo muy lindo, pero no somos una pareja convencional. Somos amigos más que novios. Somos diferentes”, enfatizó. En ese sentido, indicó que, más allá de su vínculo romántico, mantienen uno laboral con una productora de eventos que realiza catering y talleres de cocina. “Yo la estoy ayudando y ella me ayuda mucho en mi trabajo, pero como se acerca el verano decidimos ser muy buenos amigos”, reiteró sobre los motivos de la separación.

“Decidimos ser amigos, ayudarnos y si fuese formal te diría que no estamos de novios, que somos muy amigos. Y si fuera un poquito más moderno, que no la puedo encasillar en ninguna relación”, puntualizó el chef. Y agregó que “la adora” y que están todo el tiempo juntos, pero no tienen una relación “tipo la familia Ingalls”.

Christian Petersen contó que se separó de su novia Sofía Zelaschi

Por último, dijo que Sofía conoce perfectamente la naturaleza de su vínculo con Zampini, en medio de los comentarios de fanáticos que suelen asociarlos de forma romántica. “Ella sabe lo que sucede con Carina. Nos amamos, nos llevamos muy bien, tenemos muy buena química al aire, pero por suerte siempre vio lo que pasa del otro lado”, sintetizó.

Sus últimas vacaciones juntos

El fin de semana largo de noviembre, Petersen y Zelaschi fueron vistos en las playas uruguayas compartiendo un relajado día al sol. La pareja fue fotografiada en La Brava de José Ignacio, donde almorzaron en La Huella y nadaron en el mar.

Christian Petersen junto a su novia Sofia Zelaschi, en las playas de Jose Ignacio, Punta del Este, Uruguay Marcelo Rodriguez

En las imágenes que trascendieron de sus vacaciones, se pudo ver a Sofía colocándole protector solar a Christian; después, fue retratada leyendo el libro El gran cambiazo, de Roald Dahl, hasta que alrededor de las 19 horas se retiraron.