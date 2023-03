Sin novedad en el frente vs. Argentina, 1985: los increíbles niveles de audiencia en cine y streaming

escuchar

El duelo entre Argentina, 1985 y Sin novedad en el frente por el Premio Oscar 2023 a la Mejor Película Internacional lo ganó finalmente la coproducción alemana-estadounidense centrada en el combate de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, pese a que la crítica le había reportado buenas chances al drama histórico sobre el juicio a las Juntas Militares dirigido por Santiago Mitre.

Las dos películas se estrenaron en septiembre de 2022 y fueron un boom de espectadores, primero en cines en el caso de la argentina, y luego en audiencias mediante las plataformas de streaming para ambas, cosechando cada una por su lado gran cantidad de premios internacionales en distintos festivales de cine.

En el caso de Argentina, 1985, que cuenta la historia del juicio a las Juntas Militares de la dictadura (1976-1983) centrándose en las figuras de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, se convirtió en la película más taquillera de los últimos tiempos a poco de estrenarse (desde el principio de la pandemia) alcanzando las 200.000 entradas vendidas solo en su primera semana en cines.

Antes de su lanzamiento global por streaming, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani ya había sido vista por casi 1 millón de espectadores solo en las tres primeras semanas de cartel. Luego, vino el estreno mundial en la plataforma de Amazon, Prime Video, y también fue un éxito instantáneo y continúa liderando los rankings de visualizaciones, aunque la plataforma no publicó la cantidad de horas de reproducción que logró.

Sin novedad en el frente, la remake de la guerra de trincheras que venció en los Oscar a Argentina, 1985

El film alemán que retrata la crueldad de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, la carnicería que implicaba el combate cuerpo a cuerpo y la aberración de los gases venenosos, en una contienda bélica que se cobró la vida de más de 8.5 millones de soldados entre 1914 y 1918, no solo fue premiada como la Mejor Película Internacional: también se llevó otros tres premios Oscar en las categorías Mejor Fotografía; Música original y Mejor diseño de producción.

La adaptación del clásico antibélico de la novela de Erich Marie Remarque (1929) fue producida por Netflix y se estrenó en septiembre de 2022 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, dos semanas antes que Argentina, 1985. A diferencia del drama histórico en cuya producción también participó el argentino Axel Kuschevatzky, el film alemán no fue estrenado en cines, sino solo por la plataforma Netflix.

Ambas salieron a competir casi en simultáneo: mientras que la producción de Netflix se subió online el 28 de octubre de 2022, el film argentino lo hizo una semana antes, el 21 de octubre, en este caso por Prime Video.

De acuerdo con las cifras de Netflix, Sin novedad en el frente fue un éxito de audiencias: se mantuvo durante 15 semanas en el Top 10 global de Películas (de habla no inglesa) y alcanzó el Top 10 de Películas en 91 países. “En la lista de películas de habla no inglesa, el drama alemán Sin novedad en el frente conquistó el primer puesto con 31.500.000 horas de visualización. La película del director Edward Berger, basada en el bestseller mundial de Erich Maria Remarque, figuró en el Top 10 de 90 países y recibió un 92 % en Rotten Tomatoes”, informó la plataforma en el informe de su Top 10 de la semana del 24 de octubre de 2022. En su segunda semana, continuaba ocupando el 1° puesto de la lista de películas de habla no inglesa por, con 39.950.000 horas de visionado; también accedió a la lista de las más vistas en la plataforma a nivel mundial, en séptimo puesto, al alcanzar 71.450.000 horas totales.

Ganadora del Oscar a mejor película extranjera. Sin novedad en el frente (Alemania, Netflix): All Quiet on the Western Front

¿Por qué perdió Argentina, 1985?

Ante la invasión rusa a Ucrania, Sin novedad en el frente, el estremecedor relato bélico de Erich Maria Remarque se convirtió en un espejo en el que los votantes de la Academia buscaron reflejarse en detrimento del “cuento” universal Argentina, 1985.

Y es que, a pesar de su excelente performance en distintos festivales y certámenes internacionales, el film dirigido por Mitre venía con mal pálpito para la fiesta máxima de Hollywood, de acuerdo con el análisis de Pablo Sirven.

De esta manera, Sin novedad en el frente llegó al corazón del amplio jurado de la Academia –cerca de diez mil miembros en condiciones de votar– inclinándose por la mayor espectacularidad del film alemán.

Un antecedente: en la edición 2020, la película británica 1917 obtuvo diez nominaciones y se llevó tres Oscar (fotografía, efectos especiales y sonido, aunque perdió el de mejor película, a manos de la coreana Parasite), con un relato también situado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

