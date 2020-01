Sofía Gala Castiglione en una foto titulada "Verano en Buenos Aires". Crédito: Instagram.

Todo empezó con un tuit del conductor dirigido a la actriz. "Pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas", escribió Eduardo Feinmann, compartiendo una nota sobre las vacaciones de Sofía Gala en Punta del Este. El detalle es que la nota era del año pasado.

La primera en morder el anzuelo fue la madre de la intérprete, Moria Casán. En una nueva exhibición verborrágica, "La One" fulminó al periodista dedicándole una serie de mensajes en la misma red social.

Casi un mes después llegó la respuesta de su hija. En una entrevista con el programa Confrontados, Sofía declaró: "Yo no voy a hablar de él. A mí no me gusta, yo no lo conozco a ese señor, nunca hablé con él, él no me conoce a mí. Además, habló de una noticia vieja con fotos de otro año y la verdad es que no me hace sentir bien que una persona que no conozco, que un señor grande hable de mí".

Pero luego, fue un poco más allá y deslizó la posibilidad de iniciar acciones legales contra el conductor televisivo y radial. "Creo que voy a tomar acciones legales porque no quiero que hable de mí. Estoy harta de que alguien que no me conoce me bardée. No me quita el sueño ni nada pero, realmente, que un señor que no sabe quién soy salga a hablar de mí y tenga que recibir todo el efecto rebote de noticias. Me calumnió, me injurió y quiero que pida disculpas públicas", agregó.

"¿Cómo puede ser que un hombre grande, una persona que está en los medios se ponga a hablar así? Y no solo de mí, porque despotrica contra mucha gente", finalizó Sofía Gala, visiblemente afectada.