Sofía Gonet destrozó a Homero Pettinato con un duro descargo tras la separación y en las redes no la perdonaron

Después de que Sofía ‘La Reini’ Gonet decidiera irse a Miami, Estados Unidos, para afrontar su separación de Homero Pettinato- con quien llevaba seis meses de novia-, sorprendió desde sus redes sociales al publicar un video en el que enumeró todas las cosas que soportó del locutor de radio mientras eran pareja.

Sofía Gonet y Homero Pettinato se separaron tras seis meses de relación (Fuente: Olga)

“Aun así me quedé, parte uno de 65”, expresó la joven de 26 años al inicio del posteo que realizó en su perfil de TikTok, en el que acumula más de 1.400.000 seguidores. “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, expresó.

Además, mencionó un gesto del hijo de Roberto Pettinato que la indignó: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol*** hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

Homero Pettinato y Sofía Gonet estuvieron de novios seis meses (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

A su vez, contó el conductor hablaba con otras mujeres mientras estaban en pareja: “Le encontré likes en cu*** y te*** de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas”.

En ese sentido, hizo hincapié en el poco interés de Pettinato en la relación: “Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje, ni un ¿estás bien? Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”.

Sofía Gonet destrozó a Homero Pettinato (Foto: Captura TikTok)

Gonet también puntualizó no solo en el desorden de su ex en su casa, sino también en la falta de higiene personal: “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta o estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”.

“Era tan desastre económicamente que era habitual que te pida la tarjeta prestada, que te pida plata prestada y que después no te la pueda devolver. No vino a mi cumpleaños porque le dio pa**, era el cumpleaños evento, pero al íntimo más familiar, que éramos muy poquitos, no vino porque le dio pa**. Pedíamos en una app constantemente, casi todos los días y todos los pagaba yo, obviamente dando cuenta que esto puede seguir y seguir y seguir. Y aun así me quedé. Parte uno de 65”, concluyó en su descargo.

Algunos de los comentarios que Sofía Gonet recibió al exponer a Homero Pettinato (Foto: Captura TikTok)

Además de las miles de reproducciones en cuestión de segundos, la joven recibió todo tipo de comentarios de sus seguidores, quienes no pudieron ocultar lo que opinaban. “¿Y qué te enamoró hermana?" y “Vos sos responsable de todo por permitirle todo eso y más. Tenés un gran problema con poner límites, pensalo”, fueron solo algunos de ellos.