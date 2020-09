Sofía Zámolo volvió a utilizar las redes tras el escándalo por su baby shower en cuarentena

Lo que tenía que ser un momento feliz terminó siendo un escándalo virtual. Sofía Zámolo retomó las redes sociales tras su baby shower en plena cuarentena y publicó una postal con mensajes indirectos.

"Algunas personas siempre están enojadas y buscando conflicto. alejate. La batalla que ellos pelean es con ellos mismos, no contigo", citaba la imagen y a continuación escribió: "A todos ellos les mandamos mucha luz para que sanen".

La sugerente historia llegó luego de enfrentar las primeras críticas que recibió por compartir una seguidilla de fotos que dejaban en evidencia la dulce celebración. En un principio la modelo había mostrado su emoción por compartir junto a su hermana y amigas tan preciado momento, pero tras mensajes negativos, eliminó esa publicación.

"Antes que nada AVISO que mis dos amigas de la foto se hisoparon dos veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie", había escrito. "Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya", continuaba detallando.

Postal que Sofía eliminó de su cuenta de Instagram Crédito: Telefé Noticias

Sin embargo, la ola de insultos y llamadas de atención por la carencia de distanciamiento social fue tanta que Sofía optó por eliminar el recuerdo. Más tarde fue consultada por LAM y al respecto negó haberse juntado con personas. Aun así, las capturas de la celebración se viralizaron y las críticas no cesaron.

Vale recordar que el embarazo que transita Zámolo fue toda una odisea. Meses atrás la modelo se sinceró y reveló que tras varios intentos truncados la gran alegría de convertirse en mamá había llegado. Según las fechas estimadas, para mediados de octubre daría a luz a su primera hija que espera con su marido el empresario José Félix Uriburu.