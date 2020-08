Sol Pérez asombró a sus seguidores con una foto de su cuerpo ejercitado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 11:28

En medio de la cuarentena, Sol Pérez mantiene una constante actividad en las redes sociales, donde alterna rutinas físicas, pasos de baile, promociones de diversos productos o sesiones de maquillajes. En esta ocasión, la conductora de Canal 26 utilizó su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores los efectos del ejercicio en su cuerpo.

"Siempre les muestro mis videos entrenando pero quiero que vayan viendo también los resultados", escribió la modelo en la imagen donde posó con una micro bikini de leopardo que dejó a la vista sus abdominales.

La publicación cautivó a sus fanáticos en la red social, que dejaron más de 365.000 "me gusta" en la cuenta oficial de Pérez que cuenta con 5,5 millones de seguidores. Además, le dejaron comentarios halagadores. "Sol, sos una mujer hermosa en todo sentido. Te amo", escribió una usuaria. "Con esfuerzo y dedicación todo se puede. Sos mi inspiración", dijo un admirador. "Pedazo de bomba", comentó otra.

En la foto también se pudo ver con claridad uno de sus tatuajes preferidos que dice Fuck your opinion. Una frase que traducida al español significa "no me importa tu opinión". Este es un mensaje directo para todas las personas que atacan a diario a la modelo a través de las redes sociales dónde abundan los haters.