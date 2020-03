La conductora fue muy dura con la actriz. Fuente: Instagram. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 12:23

Durante una entrevista en el programa Show Attack en el cual es conductora, Sol Pérez le preguntó a la actriz Jazmín Stuart si era cierto que la baja de muchas figuras del Colectivo de Actrices era porque las consideraban kirchneristas.

Ante esta pregunta, Jazmín contestó molesta : "No, la verdad que no. Hay muchas cosas que se dicen desde los medios que vienen de movimientos antiderechos".

Luego, le consultaron sobre su episodio en el programa de Guillermo Andino y si estaba enojada con la producción. "No. Me enojo con el sistema, que me parece perverso. Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una manera brutal, víctima de un femicidio, y cuando ella está removiendo su memoria, con lo doloroso que es eso, la interrumpan con una cortina musical que entra de una manera violenta, para pasar a una noticia que no era urgente y podía esperar", respondió.

La conductora salió a contradecirla : "Perdón pero yo estaba viendo el programa y al contrario de lo que vos decís, no me pareció desubicado, pero no estuvo bueno lo que dijiste. No es que hablaban de una nota color que podía esperar, sino que le dieron aire a Carmen Barbieri que hablaba de la salud de su hijo y estaba en la calle".

Disconforme, la actriz pidió hablar solo con el conductor Mariano Pavón . "Esta persona que no sé quién es y está haciendo exactamente lo que decimos desde el feminismo que no tenemos que hacer", respondió Jazmín. "Sol Pérez soy. Decime qué es lo que no tenemos que hacer así te entiendo", replicó la modelo.

"Sol, no te conozco. Lo que no tenés que hacer es tratar de generar polémica con algo que tiene que ver con derechos humanos", apuntó la actriz.

"¿Hay que tener un título para preguntarte a vos? ¿Vos hablás de sororidad? ¿Cuál es tu sororidad? ¿A quién te comiste flaca?", contestó ya enfurecida. Y para finalizar agregó: "Me parece que vos sos una irrespetuosa. No necesito generar polémica con vos. Tengo cámara todos los días de mi vida".