Gran Hermano 2022: el fuerte video de dos participantes hablando sobre su experiencia con las drogas y otras sustancias

La casa más famosa abrió sus puertas el lunes con la nueva emisión de Gran Hermano (Telefe). Con el ingreso de 18 participantes, comenzó la competencia de cuatro meses para cumplir el objetivo mayor y llevarse la suma de 15 millones de pesos y una casa. Las primeras horas de juego ya comenzaron rodeadas de polémica, con declaraciones, estrategias y repercusiones que comenzaron a vislumbrarse. Ahora, fueron Thiago Medina y Thomas Holder, quienes además de mostrarse muy cercanos, tuvieron una charla íntima en el que - con sinceridad- hablaron sobre sus experiencias personales con el consumo de drogas.

Las alianzas dentro de la casa de Gran Hermano son de las primeras jugadas que se empiezan a ver entre los participantes para comenzar con una estrategia de juego, con el objetivo de no ser nominados e intentar sacar del reality a aquel se considere una competencia de cara a la final. En estas primeras horas, Thiago Medina y Thomas Holder se mostraron juntos y protagonizaron un momento en el que comenzaron a conocerse, con profundas charlas sobre sus vidas.

Los participantes comienzan a conocerse en la casa de Gran Hermano (Captura video)

Thiago es actualmente el favorito de la audiencia, por haber demostrado una gran humildad en cada accionar. Con el avance del reality, se conoció que su vida tuvo un gran golpe con la muerte de su madre, lo que lo llevó a trabajar desde muy pequeño y hablar de un pasado sacrificado. Mientras, Thomas es un influencer que no tiene un visto bueno de los espectadores debido su posición de líder, que quiere imponer, y sus comentarios trazados por sus privilegios económicos. Esta alianza pareciera ser la menos esperada debido a la contraposición de realidades y a los pocos puntos en común, pero si coinciden en uno: ambos quieren ganar el juego. En este camino, los jóvenes conversaron sobre su relación con las drogas y no dudaron en ser sinceros, en busca de acercarse al público con experiencias personales.

Dos participantes hablaron del consumo de drogas

“Normal, no todos los días. Capaz que me levantaba, limpiaba y como no tenía nada para hacer ahí fumaba”, le contó Thiago a su compañero acerca del consumo de marihuana, que destacó que se trataba de un accionar que realizaba esporádicamente. “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero”, le respondió Thomas en referencia al uso de esteroides, las cuales promueven el crecimiento muscular. Desde el ingresó a la casa de Gran Hermano, la fisonomía del influencer fue el centro de atención por su gran porte.

En la misma línea, el joven influencer aconsejó a su compañero: “Fumarte un porro cada dos tres días, no tiene nada de malo, pero tenés que ser consiente de que si fumas todos los días te podés morir”. De esta forma, dejó en claro que no se encuentra en contra del consumo de sustancias, sino que se debe realizar con conciencia al tener en cuenta las consecuencias que eso puede generar.

Thiago y Thomas se muestran muy juntos en el juego (Captura video)

El consumo de drogas es un tema que tiene diversas posturas en cuanto a la mirada social, es por ello que esta charla tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, donde se alagó la forma muy espontánea en la que los jóvenes trataron un tema muy delicado.

LA NACION