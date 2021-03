Soledad Fandiño recordó la pelea que tuvo con Laurita Fernández en ShowMatch

Durante la tarde del viernes, Soledad Fandiño fue invitada a Intrusos, y allí se animó a charlar de todo. Entrevistada por Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y su panel de periodistas, la actriz conversó sobre su presente laboral, y recordó una de las discusiones más tensas que protagonizó con Laurita Fernández, durante su paso por el Bailando por un sueño.

Durante la edición 2018 del ciclo de Marcelo Tinelli, Fandiño fue una de las participantes, y era habitual que tuviera algunas fricciones con Laurita, que durante ese año oficiaba de jurado en el certamen. Pero la escalada de cruces llegó a su punto más álgido cuando, en medio de una discusión, la participante le recriminó a Fernández el que no estuviera familiarizada con su carrera, y expresó: “Bueno, está Google, nos informamos un poquito, y sino pregúntale a tu novio que me conoce muy bien”, en referencia a Nicolás Cabré.

Recordando ese momento, la periodista Paula Varela le dijo que “hasta Marcelo se quedó mudo”, y Pallares agregó: “Ese día, Soledad llegó al Bailando”. Por su parte, la actriz expresó: “Creo que hay un momento que uno, no sé, te van pasando cosas en la vida, y yo trato de ser auténtica”. Cuando le preguntaron si tenía acumulado resentimiento, Fandiño aclaró: “No, yo me abrí, me mostré, me pasó eso”.

Muy sincera, luego reconoció que no era de las participantes más habilidosas, y comentó: “Para mí lo más difícil era bailar”. Por último, y haciendo un balance sobre esa y otras actitudes, la actriz concluyó: “Soy de ir para adelante. En esta cuarentena me metí mucho para adentro, y hay un tratar de resolver cosas de uno, que en el día a día seguís y seguís y lo dejás ahí. Y traté de empezar a conectar con cosas que me estaban pasando”.

LA NACION