Quién quedó afuera del team Miranda! y fue eliminado de La Voz Argentina

La Voz Argentina (Telefe) ingresó en etapa definitoria. Durante la emisión de este martes se libró el “Tercer Round” del team Miranda!. A diferencia de otras instancias, se conforman duplas y quienes no son seleccionados por Ale Sergi y Juliana Gattas quedan en la lupa de los demás jurados -Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra-, quienes puntúan y el menor promedio es el que abandona el certamen televisivo.

En primer lugar, el reconocido dúo musical seleccionó a Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello para que sigan en carrera. Tras la felicitación del resto del equipo, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Thomas Guzmán quedaron en la cuerda floja, a la espera de un guiño por parte del resto del jurado. Fue así como el último de ellos quedó fuera del reality.

Thomas Guzmán y Emiliano Villagra protagonizaron un mano a mano para saber quién seguía en el certamen televisivo Prensa Telefe

La primera salvada fue Eugenia Rodríguez, quien hizo dupla con Sofía Verna; luego, en un mano a mano para el infarto, Nicolás Occhiato, conductor del programa, sacó un sobre que tenía el nombre del participante que seguía en carrera.

Con los nervios a flor de piel en el estudio, Occhiato confirmó que Emiliano Villagra seguía en carrera y, por ende, Thomas Guzmán quedó eliminado.

Thomas Guzmán quedó eliminado de La Voz Argentina Prensa Telefe

Guzmán, que hizo dupla con Pablo Cuello, no contentó a Ale Sergi y Juliana Gattas con su exposición y debió abandonar el certamen. Oriundo de Berazategui, el participante se llevó una gran cantidad de elogios por parte de Lali Espósito, quien intentó seducirlo al principio de la competencia para llevarlo a su equipo, pero, a pesar de ello, el cantante decidió tomar el camino de Miranda!.