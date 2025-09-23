Quién quedó afuera del team Luck Ra y fue eliminado de La Voz Argentina

El lunes 22 de septiembre, durante la emisión de La Voz Argentina 2025 (Telefe), un participante dejó el Team Luck Ra, después de no haber convencido al líder del equipo. La competencia para encontrar al mejor cantante del país avanza en sus últimas semanas y tras el Tercer Round, Emma Roach abandonó el certamen.

Al inicio, los artistas aspirantes al premio final se enfrentaron en dúos. Lucas Barros contra Federico Mestre; Emma Roach contra Nathalie Aponte y Thomas Danta contra Nicolás Behringer. Después de la performance, el cordobés eligió a Nicolás, Nathalie y Federico.

Emma Roach fue eliminada de La Voz Argentina, quien integraba el Team Luck Ra (Fuente: Telefe)

Debido a ello, el resto de los participantes subieron al escenario por segunda vez y se vieron obligados a cantar en solitario para quedar a merced de los criterios del jurado, compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito y el grupo Miranda!

Tras un debate interno entre los coaches, salvaron a Thomas y Lucas. De esta manera, Roach se despidió de La Voz, después de lucirse con la interpretación del tema “Mary Poppins y el deshollinador”, de Fabiana Cantilo. “Muchas gracias, la pasé espectacularmente bien. Tengo un poquito de angustia, pero estoy bien. Creo que fue una cuestión de mínimos detalles”, expresó la eliminada.

El rostro de Luck Ra al despedir a Emma Roach (Fuente: Telefe)

Por su parte, el cuartetero se acercó hasta ella, la abrazó y le dijo: “Muchas gracias por haber conformado este equipo. Sin dudas una voz con mucho futuro. Esperemos vernos en Córdoba”. Cabe remarcar que al momento de que Nicolás Occhiato anunció la decisión, el rostro del líder cambió rotundamente sin poder creer lo que había sucedido.

De esta manera, el Team Luck Ra quedó compuesto para la siguiente etapa, por: Lucas Barros, Federico Mestre, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Nicolás Behringer.