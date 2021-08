Lola Bezerra recordó el peor momento de su carrera: “Siempre tenías que estar desnuda”

Lola Bezerra se convirtió con el tiempo en uno de los íconos televisivos de principios de los 2000. Con paso por varios programas y una incursión al teatro siendo una de las protagonistas de Cuatro colas y un funeral (2012), se alejó de la exposición mediática para centrarse en la crianza de sus hijos. Hoy, con ganas de regresar al rubro, compartió una charla con Pablo Montagna en Radio Rivadavia y recordó el peor momento de su carrera.

“Siempre que ibas a un programa tenías que estar desnuda o hablar de sexo y vender ese tipo de cosas”, explicó. “Hay cosas de las que me arrepiento, cosas que no. [Marcelo] Tinelli es el tipo más exitoso que hay en la tele y antes hacía cosas que ya no las podés hacer hoy en día. No se si estaban bien o mal, pero antes se permitía ese tipo de humor”, completó.

Y agregó: “A veces me hubiera gustado hablar de mi vida, de mis cosas. No se si a la gente le interesa o no pero más allá de mostrar la cola, digamos.

Lola Bezerra recordó su peor momento en la televisión

Una de las anécdotas que trajo a colación para ejemplificar a lo que se refería, fue su paso por Sábado Bus, programa que conducía Nicolás Repetto. “Me acuerdo cuando fui muñeca bus. Él [Repetto] me presenta y dice: ‘Le gusta más el sexo que el dulce de leche’. Y yo “wow”, fue como chocante para mí”, contó.

“Ponele que me guste eso pero tengo otras cosas interesantes también en mi vida. Antes vendía esa cosa del sexo, del cuerpo y uno entraba porque si no, no te llamaban”, advirtió.

Sus ganas de volver a la televisión

Otra de las cosas que Lola Bezerra indicó en su entrevista son las ganas que tiene de regresar a trabajar en televisión. Tras recordar su paso por Incorrectas, programa que conducía Moria Casán en América antes de la pandemia, reconoció haber sido convocada para trabajar junto a Karina Mazzocco, pero debió rechazarlo.

“Estaría bueno que vuelva Animales Sueltos, el de farándula”, completó. Por el momento, sin trabajos televisivos en puerta, Bezerra se concentra en su rol como madre y comparte en redes los momentos que vive junto a sus hijos Josefina (de seis años) y Benicio (tres).

LA NACION