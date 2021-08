Ricardo Arjona anunció la salida de Negro, su nuevo disco: “Estoy volviéndome loco”

Ricardo Arjona presentó Negro, su nuevo disco. Con distintos posteos en sus redes sociales, el cantante lanzó el álbum que sucede a Blanco y, de esta manera, completó una obra conjunta: Blanco y Negro. El próximo octubre, el guatemalteco planea publicar un libro y, además, anunciar una gira internacional. Ahora, en su cuenta de Instagram, compartió un conmovedor video para contar sus novedades: “Estoy volviéndome loco otra vez. Es una buena señal, supongo que de eso se trata, supongo que eso es lo que tengo que hacer, o para lo que vine”, expresó.

La cuarentena no detuvo la actividad del artista. El mes pasado, Arjona publicó un concierto vía streaming (a través de Paramount+) que bautizó Hecho a la Antigua y se convirtió en “lo más visto de la historia de Iberoamérica”, tal cual se anunció en un comunicado de prensa oficial. Es que la producción en la que estuvo acompañado de 30 músicos e iluminado por cinco mil velas fue vista por más de 150 mil personas alrededor del mundo.

“14 canciones inéditas”, escribió en sus redes sociales para revelar la salida de Negro. “Lo que fue y en lo que se convirtió. Tenía que escribir lo que pasó”, añadió. Con estas palabras, el cantautor difundió un video que lo muestra caminando por una playa y adentro de su estudio de grabación. “Ahí afuera se venden viajes de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío”, dice su voz en off. “Este espacio que no tiene color tampoco perdona como el tiempo, cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo. Hoy no podría entregar el proyecto que terminé hace mas de dos años sin contarles todo lo que pasó por esta cabeza durante estos tiempos raros”, suma.

Ricardo Arjona lanzó su nuevo álbum

Luego, en el clip, el cantante se refiere a sus nuevos temas y a todo lo que vivió durante la cuarentena por el Covid-19. “Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como como lo iba a hacer, hoy Negro es el disco que fue, pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años”, sostiene. “Estoy volviéndome loco otra vez. Es una buena señal, supongo que de eso se trata, supongo que eso es lo que tengo que hacer, o para lo que vine. De no ser así, ¡qué manera de perder el tiempo, de esperar que los días se hagan de noche!”.

El exitoso show vía streaming de Ricardo Arjona

El cantante eligió su ciudad natal, Antigua Guatemala, para filmar Hecho a la Antigua, el show iluminado por velas que recreó un ambiente romántico y que demandó el trabajo de más de 80 personas (entre músicos, ingenieros, técnicos y producción). “Este año ingrato que pasó nos alejó de sentirnos, pero sé que vamos a contradecirlo de la mejor manera con este concierto que quisimos hacer de la manera más íntima y más emocional posible, esta es nuestra forma de acercarnos a ustedes. Yo podría contarles 150 autobiografías mías, 149 serían mentira y una estaría bastante cerca de la verdad. Lo cierto es que pasaron muchas cosas, pero más que contárselo decidí cantárselo…”, manifestó durante el show. Como parte del espectáculo, Arjona entonó todos sus clásicos como “Te conozco”, “Historia de taxi” y “Asignatura pendiente”; además, interpretó canciones de su penúltimo disco, Blanco.

LA NACION