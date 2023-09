escuchar

Este jueves al mediodía, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Silvina Luna, a sus 43 años. La actriz se encontraba internada en Terapia Intensiva del Hospital Italiano, donde ingresó a finales de junio por un problema pulmonar a raíz de una bacteria que se complicó debido a su enfermedad de hipercalcemia e insuficiencia renal.

En este contexto, muchas personalidades la recordaron en los medios de comunicación y expresaron su dolor ante la angustiante pérdida. Una de ellas fue Soledad Silveyra, quien se emocionó al hablar de la modelo en Socios del Espectáculo (El Trece).

Solita Silveyra habló sobre Silvina Luna y rompió en llanto

El conductor Rodrigo Lussich fue el encargado de dar la información en el ciclo, donde brindó más detalles al respecto. Luego de aportar datos sobre su trayectoria mediática y hacer hincapié por su paso por la casa de Gran Hermano en el 2001, le dio lugar a Silveyra, quien fue la conductora en aquella época, que se encontraba desde un móvil.

“Buen día, hijo. Ayer me llamó un periodista a las 12 del mediodía y me dijo ‘te saco al aire que se murió Silvina Luna’. Le dije ‘no’, no podía. Estaba segura de que Silvina salía, segura, segura. Le había enviado un video cuando estuvo internada y la verdad que me mató, porque no se puede creer”, introdujo con la voz entrecortada.

Por otro lado, recordó el contexto en que Luna salió del reality en el 2001, por el cual se volvió ampliamente reconocida en todo el país. “Recién una de las chicas dijo que cuando salió fue criticada por la gordura. No, fue hace 20 años, más, al contrario, se le armaban videos comiendo. Yo obviamente hablé del tema cuando salió, pero no fue criticada, era tan simpática, buena, amorosa, querida. Fue semifinalista, era muy querida por la gente. Era muy hermosa, tenía 21 años en ese momento. La verdad que no recuerdo que haya sido criticada, era graciosa porque no paraba de comer”, sostuvo.

Además, aseguró que le vio un “un ángel” especial desde el primer día que la conoció: “Para el espectador del programa, para las personas, para la querida gente que los estaba escuchando. Se destacaba”.

El mensaje que compartió Solita Silveyra en su cuenta de Twitter tras la muerte de Silvina Luna Twitter

Mientras recordaba algunas anécdotas de Silvina, rompió en llanto y dijo que aún se encuentra muy conmocionada por el hecho. “Perdoname, fue una angustia porque no lo esperaba de verdad, estaba segura de que salía. Cuando me lo dijeron ayer quedé todo el día golpeada”, comentó.

Asimismo, se refirió sobre la última vez que habló con ella y reveló cómo fue la conversación que tuvieron: “Fue cuando se fue a México, estaba haciendo como un retiro espiritual, yoga, algo con el budismo. En ese momento yo la llamé, me quise comunicar por Instagram porque no tenía teléfono. Estaba dispuesta a irme, me pareció un lugar divino, se veía una paz, ella estaba muy bien”.

Silvina Luna en México, cuando viajó en el 2018 para hacer un retiro espiritual Instagram Archivo

Por otro lado, dijo que se encuentra a la espera para asistir a su velorio y darle el último adiós. “La verdad que no sé, no lo puedo creer. Además de lo que significa Silvina, también hay un tema judicial. Ahora me tenía que ir a grabar y no sabía si podía ir al entierro, pero me enteré por los medios que primero tienen que hacer la autopsia”. Tras nombrar anécdotas sobre el estrecho vínculo que mantenían, se despidió entre lágrimas y cerró con la frase: “Que Dios la tenga en la gloria”.