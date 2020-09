El jurado Christian Petersen acusó de "hacer trampa" a Peque y Gustavo por compartir la batidora a la hora de realizar unos budines en la última edición de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

18 de septiembre de 2020 • 08:24

En la novena temporada del reality de cocina de las tardes de eltrece, conducido por Carina Zampini , no hay espacio para las avivadas. Uno de los jurados, el chef Christian Petersen se mostró intransigente con respecto a que dos participantes, Peque y Gustavo compartieran el trabajo y los utensilios para preparaciones de repostería que les había tocado en este "jueves dulce".

La devolución del chef fue contundente antes de probar los budines que realizaron los participantes: "Les quería decir algo, voy a cortar con la dulzura. Me encanta que cocinen con amor, que sean amigos. Ahora, que me consulten si pueden hacer la masa juntos en la misma batidora para repartírsela, no va, que usen la misma rejilla, no va, que trabajen en tándem como si fuesen dos chiquitos de quinto grado cuando es una competencia por separado, no va."

A continuación, Petersen les hizo un llamado de atención: "Me encanta que se lleven bárbaro y que se ayuden, pero esto me sonó a casi en el límite". Luego el chef intentó matizar su enojo: "Saben que a los dos los aprecio, me juntaría a jugar al truco con ustedes".

Entonces, Peque levantó el guante y explicó qué pasó: "Quiero aclarar algo, nunca hubo intención de faltar el respeto, de sacar una ventaja, ni de hacer una avivada, lo de la batidora preguntamos porque había cuatro y pensamos que ellos necesitaban dos, y nosotros dos, y Juli también necesitaba hacer un merengue, por eso, después trabajamos un poco a mano y un poco con la batidora, nos arreglamos".

Gustavo también quiso aclarar que no hicieron trampa: "Hicimos dos masas diferentes". Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado, interrumpió la explicación y les consultó sobre las dos batidoras que quedaban libres: "¿Por qué usaron una batidora uno y el otro a mano si recién ahora Julián está haciendo su merengue?".

Peque le respondió: "En realidad los dos empezamos a usar la batidora porque Juli dijo 'yo lo tengo que hacer después', pero cuando dijeron 'tiempo de cocinar' tampoco querés perjudicar al otro". Y agregó: "Yo después terminé haciéndolo a mano porque la batidora no me agarraba bien".

Finalmente, Petersen siguió indignado, pero en un tono gracioso: "Ustedes son dos seductores, dos charlatanes, dos embusteros, tienen miles explicaciones, quisieron hacerse como medio pareja hoy, me encanta".