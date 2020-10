Felipe Fort, uno de los hijos de Ricardo Fort, dialogó con uno de sus seguidores e intercambió opiniones sobre la toma en Guernica Crédito: Instagram

Felipe Fort, uno de los hijos de Ricardo Fort, tiene 16 años y es muy activo en redes sociales. Así, el adolescente suele usar sus perfiles para hacer comentarios sobre la realidad política y social del país. Ahora, en sus Instagram Stories, dialogó con uno de sus 320 mil seguidores e intercambió opiniones la toma en Guernica.

De la misma forma que Martita Fort lo hizo en sus redes durante el tratamiento del Proyecto de Ley por el Aborto legal, seguro y gratuito, Felipe suele contar sin filtro cuál es su mirada sobre varios temas de actualidad. "Pónganse en el lugar del otro. Ponele que vos tenés un terreno, no sos millonario ni nada. Vivís bien porque laburás. Hacés lo que quieras con él porque es propiedad privada. Después viene alguien y te roba el 50 por ciento del terreno, y eso ya no lo podés usar para laburar. Estás teniendo la mitad de ganancia de lo que tenías antes", escribió Felipe en sus historias de Instagram.

A sus comentarios, uno de sus seguidores le respondió: "Qué fácil decirlo vos, cuando estás forrado en guita, cuando nunca tuviste que sacar un pie de tu casa para poder comer. Qué fácil que lo diga alguien que vive en una mansión y tiene casas en todo el mundo... Hablá con la gente que vive en la calle, con nenes de dos o un año, hablá y fíjate lo feo que es. No lo digas adentro de un Rolls Royce".

Felipe continuó: "Amigo, son de manual. Ojalá tuviera casas en todo el mundo. No vengan a decir lo de siempre, den argumentos. Si realmente estás de acuerdo, deberías tener algunos", le exigió al usuario que lo increpó. "La mujer que trabaja en mi casa tiene un hijo enfermo, paga alquiler, paga todo, viene a trabajar todos los p... días y la ayudamos con todo lo que podemos, y aún así la mina no va a tomar tierras para no pagar el alquiler... Existe la propiedad privada pá, sino todo sería un caos terrible", añadió. Finalmente, el adolescente citó una frase del papa Pío X: "Lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie".