La conductora Carina Zampini dio una noticia hermosa al principio del programa y la presidenta del jurado se emocionó.

El gran premio de la cocina , que atraviesa su octava temporada, arrancó esta semana con todo. Este lunes los participantes, además de enterarse de que tenían que cocinar platos con mucho rock, tuvieron una noticia que emocionó al estudio completo.

Felicitas Pizarro , presidenta del jurado, anunció al comienzo del programa que está embarazada. Ella y su pareja, Santiago Solerno , ya son papás de Ramón, que tiene tres años.

"Si están contentos, van a estar más contentos porque queremos dar una noticia. Ya pasaron los tres meses fundamentales para comunicarlo públicamente", abrió la conductora Carina Zampini y su compañero, Juan Marconi , pidió ansioso: "Dígalo".

"Estamos felices y contentos porque estamos celebrando que vamos a ser todos tíos en El gran premio de la cocina. Feli está esperando su segundo hijo. ¡Qué suerte que lo podemos decir! Cuando hay algo así de lindo, enseguida lo queremos compartir. Después de tanto aguantar, llegó el día", anunció Zampini.

Zampini contenta por dar la noticia a todos y todas al comienzo del programa. "Vamos a ser tíos", sostuvo.

"Estás bárbara. ¿La estás pasando bien? ¿Estás teniendo un lindo embarazo, no?", le preguntó la conductora a Pizarro que, emocionada, sostuvo: "Gracias. Es un re lindo embarazo. Gracias por el silencio en estos tres meses, creo que se enteraron acá antes que en casa. Me hicieron pasar tres meses muy lindos. Hubo días que no fueron tan agradables, pero los pasé muy bien".

Por otro lado, Zampini también quiso felicitar al papá: "Queremos mandarle un beso también a Santi, el papá del bebé que está en camino". "Y a Ramón que es el preferido, el mejor", acotó Marconi refiriéndose al otro hijo que ya tiene la pareja.

"No sabemos si es varón o nena, yo digo que es nena. Juntos tenemos que encontrarle nombre. Pueden escribirnos desde sus casas y tirar nombres. Tal vez tiran alguno que despierta el interés de Feli y Santi", propuso la conductora.