Stefi Roitman y una confesión en microbikini y transparencias: "Hola, me gustás"

La novia de Ricky Montaner se mostró con una microbikini e impactó a sus seguidores Crédito: Instagram

Stefi Roitman posó con una microbikini y deslumbró a sus seguidores. La influencer, que actualmente está en pareja con Ricky Montaner se mostró en una divertida selfie que compartió en Instagram y acompañó de un sugerente mensaje: "Hola, me gustás".

Por estos días, Roitman reside con la familia Montaner en Miami. En plena cuarentena, la influencer argentina se trasladó a Estados Unidos para pasar los días con su novio, uno de los hijos de Ricardo Montaner.

En la imagen, que tuvo fuertes repercusiones entre los seguidores de la modelo, Roitman se muestra en traje de baño y con un top de transparencias, mientras sostiene los laterales de la parte inferior de su bikini. "Hello, i like you (Hola, me gustás)", escribió en la publicación.

Días atrás, Roitman protagonizó una foto que Instagram decidió censurar. Se trataba de una picante postal en pareja: Ricky aparecía con cara desafiante y sus manos sobre el corpiño de ella. Aunque en pocos minutos consiguió miles de reacciones de los fanáticos de Ricky y Stefi, Instagram la eliminó por infringir sus normas.