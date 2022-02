Stefi Roitman debió ser operada y preocupó a sus fans con un mensaje: “No puedo moverme mucho”

Stefi Roitman dio una noticia que causó impacto entre sus seguidores de Instagram. La actriz reveló que en las últimas horas se sometió a una intervención quirúrgica en la zona de la boca y aseguró que todavía no se puede mover demasiado. “Hoy me siento mejor”, aclaró la esposa de Ricky Montaner en un video.

“Hoy me siento así. ¡El portal nos dejó on fire!”, escribió Stefi en referencia al 22 de febrero de 2022, una fecha que provocó muchas teorías por su cifra redonda. “Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales. Qué rico”, agregó entre emojis de risas. De esta manera les envió tranquilidad a sus fans al contarles que ya se siente mejor. “Los amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershy del día que fue hoy”, agregó y compartió un video moviéndose al ritmo de “Fantasi”, el hit de Tini Stoessel y el artista colombiano Beéle.

“Esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”, cerró el mensaje. Los más de 3 millones y medio de usuarios que la siguen no tardaron en reaccionar al posteo con likes y deseos de pronta recuperación. “Esperame”, respondió su suegro cantante Ricardo Montaner. Por su parte, una seguidora le expresó: “Hermosa, que te recuperes prontito de la boca”.

También le agradecieron por la buena onda que transmite en cada video y la felicitaron por el baile. “Siempre con esa energía hermosa que tanto amamos”, reflexionó una usuaria. “¡Qué bien bailás!”, comentó otra. “Y pensar que en Tinelli la rajaron del Bailando primera”, recordó una tercera con indignación.

A través de una historia de Instagram, Stefi reconoció que todavía no debería moverse tanto y que hace varios días que está quieta, a la espera que pase el tiempo luego de la operación. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.

En la foto se la puede ver con un gesto de fastidio por la situación. “En teoría no puedo moverme mucho... Pero bueno, ya llevo varios días quieta”, se lamentó. En otra publicación que compartió en sus historias, su colega Michael Angelo Turro la calificó como “catadora de sopas”, debido a que no puede ingerir alimentos sólidos.

A su vez, replicó un tuit que emitió a través de su cuenta oficial en el que opina sobre el conflicto que ocurre en Ucrania. “Qué pena y qué miedo lo que está pasando. Parece mentira levantarse y ver una noticia así en el 2022″, expresó. Rápidamente muchos comenzaron a responderle y a criticarla.

Stefi Roitman opinió sobre el ataque de Rusia a Ucrania (Foto: Instagram)

“Quien pudiera levantarse a la 10 de la madrugada”, ironizó un tuitero citando el tuit de Stefi. Lejos de dejarlo pasar, ella se defendió: “Vivo en Miami. Acá son dos horas menos que en Argentina”.

Stefi Roitman se defendió de las críticas. (Foto: Twitter)

“Me levanté 7:15 am muy piola para laburar. Ahora son las 12 y paré para almorzar antes de seguir grabando. Me encuentro con este tipo de mensajes. Uno más del montón. Ni idea. Te quería responder. No entiendo a veces. Te mando un beso”, concluyó molesta.