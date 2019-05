Stefy Xipolitakis sobre Jimena Barón: "¿Puedo decirle 'la zorra'?"

La panelista contó una anécdota que habría sucedido durante el recital de Anitta en el Teatro Ópera Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Stefanía Xipolitakis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019 • 09:20

Jimena Barón vive uno de los mejores momentos de su carrera musical. Su canción "La cobra" se acerca a los 10 millones de reproducciones en YouTube en tan solo una semana. Sin embargo, no todo son elogios y felicitaciones.

Stefy Xipolitakis contó en Incorrectas (América TV) una escena que habría presenciado el último domingo y que no dejaría a Jimena bien parada. "¿Puedo modificar su nombre y en vez de decirle 'La Cobra' puedo decirle 'La Zorra'?", comenzó la griega.

"Hace cuatro días me la encontré en un recital y éramos tres personas en un camarín. La encontré mirando a una pared con su celular", continuó sobre lo que habría sucedido durante un meet & greet luego de la fecha de Anitta en el teatro Opera.

"Había muchos nenes con Síndrome de Down y me di cuenta de que Jimena no les daba bola porque le estaban pidiendo que se saque una foto. No solo eso: ignoró a todo el mundo, que era diez personas y dos le estaban pidiendo una foto", contó Stefy.

"Para mí es 'la zorra'. Hay gente que tiene el arte de mentir, de modificar las cosas y ser una cosa frente a cámara y otra detrás. Me lo dijeron muchas personas. Me da pena por la gente que la admira", cerró Xipolitakis.