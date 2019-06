Steven Adler, exbaterista de Guns N' Roses, internado por apuñalarse a sí mismo

La policía y el departamento de bomberos de Los Ángeles respondieron a una llamada de emergencia desde la casa del música el jueves por la tarde Crédito: Instagram

La redacción SEGUIR 28 de junio de 2019 • 10:41

Steven Adler, el exbaterista de los Guns N' Roses , fue internado después de clavarse un cuchillo en el estómago, en un posible intento de suicidio, según publicó TMZ.

El jueves por la tarde, la policía y el departamento de bomberos de Los Ángeles respondieron a una llamada de la casa del rockero de 54 años. "Al llegar, los oficiales determinaron que no había ningún delito y que el incidente sería tratado solo como una emergencia médica", le dijo el oficial Jeff Lee a People. Adler fue trasladado a un hospital, pero su vida no corre peligro.

En julio de 1990, Adler había sido expulsado de los Guns N' Roses por su adicción a las drogas. Sin embargo, en los últimos años se había acercado nuevamente a la banda, y solía tocar la batería en uno o dos temas durante las presentaciones en vivo del grupo ( en 2016 en Buenos Aires hicieron "Out Ta Get Me").

Más allá de haber tenido dos intentos de suicidio en el pasado, el músico se encontraba activo: venía de dar shows en Mississippi y Texas, y tenía programado un recital en las Vegas para el 12 de julio.