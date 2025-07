Su amiga murió en la pandemia y ella la homenajeó en vivo: la historia de Lucía, la cantante que arrasó en La Voz Argentina

A poco más de una semana de su regreso a la pantalla de Telefe, La Voz Argentina 2025 ya empezó a emocionar al público con el talento y las historias de quienes se presentan en las audiciones a ciegas. Cada emisión suma nuevas voces y momentos que no pasan desapercibidos, y la gala del jueves no fue la excepción. En esta ocasión, quien dio que hablar fue Lucía Lencina, una participante que no solo conmovió por su historia de vida, sino que también sorprendió por su fuerza vocal, al punto de desatar una intensa disputa entre Luck Ra y Soledad Pastorutti, que no dudaron en pelear por sumarla a sus equipos.

Lucía es una joven de 25 años oriunda de Castelar, cuya historia personal y su interpretación sobre el escenario generaron un clima de profunda emotividad. Sorprendió al elegir “Amiga traidora”, el popular tema de Ángela Leiva, y logró que Luck Ra girara su silla apenas comenzada la canción. Pero el momento más tenso de la noche llegó cuando el cantante cordobés activó el bloqueo contra Soledad Pastorutti para asegurarse a la participante en su equipo, lo que desató la molestia de la coach. “Sos un pibito insolente”, le reclamó la artista, visiblemente enojada por la jugada de su compañero.

Lucía provocó un cruce inesperado entre La Sole y Luck Ra en el jurado de La Voz Argentina

Claramente, la decisión de Luck Ra de utilizar el bloqueo fue determinante para que Lucía se sume finalmente a su team. A pesar de la molestia de La Sole, la jugada estratégica le permitió al cantante cordobés quedarse con una participante que destacó no solo por su voz, sino también por la historia que la acompaña. Así, Lucía continuará su camino en el certamen, con el apoyo de quienes quedaron cautivados por su talento y emoción.

Lucía conquistó al jurado, pero primero emocionó con su historia de vida

Antes de subirse al escenario, Lucía compartió una parte muy íntima de su vida que conmovió a todos los presentes en el estudio. Con la voz entrecortada, recordó a una persona fundamental en su vida que ya no está. “Tenía mi fan número uno, la persona que más me acompañaba y con la que más me entendía, era mi mejor amiga desde los seis años. Por culpa de la pandemia y del covid, la perdí. Yo sé que me ayuda un montonazo desde arriba y no hay día que no la piense”, rememoró, dejando ver la carga emocional que traía consigo al presentarse en el escenario.

Es tripulante de cabina, tiene un emprendimiento y sorprendió con su historia de vida

La música, según contó, estuvo siempre presente en su vida, especialmente en el ámbito familiar. “El arte siempre estuvo muy presente en mi casa. Desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos, era con mi mamá cantando”, recordó. Su papá, Rafael, también participó del relato, destacando el camino artístico de su hija: “Ella empezó desde muy chiquitita. Iba a un colegio donde la formaron con mucha comedia musical y no paró nunca”. Desde entonces, su vínculo con el canto se fortaleció hasta convertirse en una vocación.

Lucía se sumó al team de Luck Ra (Foto: Instagram @lavozargentina)

Pero Lucía no solo construyó su identidad a través de la música: recientemente se recibió como tripulante de cabina, y además lleva adelante su propio emprendimiento, un local donde realiza extensiones de pestañas.

“Mientras trabajo, les canto a mis clientas”, contó con una sonrisa. Su vida cotidiana se desarrolla en un entorno muy cercano y familiar, ya que, según ella misma dijo, vive rodeada de sus seres queridos: todos en la misma cuadra. Sin dudas, su historia cargada de emoción, esfuerzo y mucha pasión, sumó un condimento especial a su paso por La Voz Argentina.