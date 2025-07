La historia de Jaime, el boxeador sanjuanino que conquistó La Voz Argentina con su canto

A tan solo una semana de su debut en la pantalla de Telefe, La Voz Argentina 2025 comenzó a mostrar el talento y las historias de quienes participan en las audiciones. Cada nueva presentación despierta la atención y el cariño del público, y entre ellos en la emisión del martes 1° de julio se destacó Jaime Muñoz Cantos, un joven que logró emocionar profundamente a los jurados, consolidándolo rápidamente como uno de los favoritos del certamen.

Desde los primeros acordes de “Desencuentro”, acompañado por su guitarra, quedó claro para todos los jurados que estaban frente a un artista especial. El joven, boxeador y músico oriundo de San Juan, deslumbró con su interpretación a Lali Espósito, Luck Ra, Ale, Juliana y Soledad Pastorutti, quienes no dudaron en presionar el botón rojo para sumarlo a sus equipos. Así, se desató una divertida “pelea” entre ellos para convencerlo de que eligiera su lado, lo que convirtió su audición en uno de los momentos más destacados del programa.

Finalmente, el sanjuanino decidió sumarse al equipo de Espósito, sorprendiendo no solo a los jurados sino también a su propia familia. En ese momento, La Sole lanzó una predicción que no pasó desapercibida: “Lali, te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy”.

Jaime eligió sumarse al Team Lali y se metió de lleno en el certamen (foto: Instagram @lavozargentina)

Por su parte, Espósito se mostró visiblemente emocionada tras la elección de Jaime: “Gracias. No lo puedo creer... Voy a llorar. Estoy en shock total. Sos increíble hermano, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble donde sea”. Con una sonrisa cómplice, agregó: “Guarda, porque como bien dice La Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina? Acordate de esta carita”. Ante eso, Pastorutti aseguró: “Yo lo veo, lo veo lejos”. Mientras tanto, Juliana Gattas de Miranda! le puso un poco de humor a la charla y bromeó: “¿Quién te dice que no te lo robamos?”. Al escucharla, la intérprete de “Disciplina” respondió sin dudar: “No lo pienso soltar”.

La historia de Jaime, el joven oriundo de San Juan que deslumbró a todos en La Voz Argentina

Tras su gran interpretación, Jaime sorprendió al revelar algunos detalles de su vida personal durante una ronda de preguntas: tiene 18 años, es papá de una bebé de solo 19 días y canta “desde que tiene conciencia”. Además de su faceta artística, trabaja como comerciante y es boxeador, un deporte que practica con dedicación en competencias nacionales e internacionales.

En una entrevista para Telefe, se definió como “multifacético”, tal como lo describe su padre, y explicó cómo la música refleja sus emociones: “Cuando estás mal, cantás algo triste. Cuando estás bien, cantás algo alegre. La música está en todos lados y yo canto por mis viejos. Esto va por mi hijo, por mi pareja, pero especialmente por mi papá”.