Su canción fue un éxito en todo el mundo, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras

Kate Nash alcanzó la fama mundial en 2007 con "Foundations", sencillo incluido en su álbum debut Made of Bricks, que llegó al primer puesto en Reino Unido y le valió un Brit Award como Mejor Artista Femenina en 2008. Su irrupción fue parte de una generación de músicos que se dieron a conocer a través de internet, como Arctic Monkeys y Lily Allen.

En los últimos años, “Foundations” volvió a liderar los rankings internacionales debido a que miles de personas comenzaron a reproducirlo en sus plataformas digitales, curiosos de haber descubierto que la artista trabaja en páginas de contenido para adultos para poder financiar tanto sus giras como las grabaciones de sus nuevas obras.

Kate Nash, la cantante conocida por su éxito "Foundations", trabaja en la actualidad en OnlyFans para financiar sus giras (Foto: Instagram @katenash)

Fue ella misma quien habló al respecto en 2024, cuando autoproclamó que tenía un “trasero espectacular” y que por eso decidió vender sus fotos para financiar la gira que llevaba a cabo por Reino Unido y Europa, 9 Sad Symphonies. Para explicar los motivos de su decisión, contó que cada una de sus presentaciones en vivo tienen un costo de diez mil dólares, gasto que reparte entre producción, músicos que la acompañan en el escenario y su equipo técnico. A su vez, los valores del alojamiento, viaje y comida hacían que le sea imposible financiar un espectáculo como el que quería dar solamente con el valor de las entradas, por lo que buscó una alternativa que le rindiera.

Esto generó una catarata de comentarios a favor y en contra de la utilización de su cuerpo con fines sexuales que hizo que la compositora saliera públicamente en más de una oportunidad a hablar del tema. Recientemente, volvió a hacer referencia a su situación en una publicación en la que también cuestionó al monopolio de las plataformas musicales.

El contundente posteo de Kate Nash tras la ola de críticas (Foto: Instagram @katenash)

“A medida que las noticias vuelven a levantar esta historia sobre mi testimonio en el Parlamento, la sección de comentarios vuelve a estallar. En particular, a los comentarios de ITV News… Si solo conocés los cimientos de mis canciones, eso no significa que no tenga una carrera más allá de eso o de lo que vos sabés de mí. Los hits, las canciones virales y las celebridades no son el único paisaje cultural. El lujo, además, está muerto de todos modos", comenzó en referencia a un video en el que se la muestra protestar en el parlamento por el monopolio de plataformas como Spotify sobre la música.

“Y creo que intentar valorar esto ayudará a otros músicos que trabajan de verdad. Dejen de hacerlos sentir fracasados por tener bases de fans sin ser mainstream. ¿Qué les pasa? ¿Son tan básicos, cariño? ‘Foundations’ es una gran canción, estoy de acuerdo, y estoy muy orgullosa de ella. Aplausos para la versión de mí a los 17 años, sinceramente. Me alegra que la conozcas, pero hay todo un catálogo de trabajo que vino después y que sigue siendo buscado por mi base de fans, NO por las masas", dijo para invitar a las nuevas generaciones a conocer todo su trabajo.

Kate Nash cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que promociona tanto su contenido erótico como su nueva música (Foto: Instagram @katenash)

“Tu ignorancia no es nuestro problema. El problema son las prácticas poco éticas en mi industria. Creo que todo trabajo debería ofrecer condiciones laborales justas y eso es por lo que estoy luchando. Que un tipo cualquiera llamado Gavin no sepa quién soy y me llame ‘puta’ no me desalienta en absoluto. Un saludo, Gavin. Espero que a vos también te traten de manera justa en tu trabajo. Creo en estas cosas en todas las industrias", respondió en referencia a un usuario que la insultó en comentarios.

Por último, la cantante aseguró que no cree tener la verdad absoluta con su forma de vivir, pero que sus acciones no merecen un hostigamiento constante en redes sociales. “No soy basura, ni tampoco una heroína. No quiero estar en el tacho ni en un pedestal. Aunque Dios sabe que agradezco el apoyo en medio de esta tormenta de odio. Y no sé, quizá a veces sí quiero estar en el tacho, para ser sincera. Los tachos están buenos. Pero el odio… Maduren de una vez en estas apps, por favor. De verdad me avergüenza cómo se comportan los adultos acá“, concluyó.