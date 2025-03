Sus padres son muy famosos y él quiso seguir sus pasos, pero dio un giro en la profesión y deslumbra con su talento en el mundo de la moda

A su madre la capturó un gorila y terminó apresada en la cima del Empire State. Su padre le solucionó problemas a sus sofisticados y destacados clientes a cualquier costo y con métodos poco éticos. Él ya debutó como modelo, le prestó su voz a Disney y caminó por varias alfombras rojas. Si bien los dos primeros casos son historias de ficción, el tercero no y está basado en hechos reales. Sasha Schreiber es el hijo mayor de la protagonista de la película King Kong, Naomi Watts, y del actor que le dio vida a Ray Donovan en la serie homónima, Liev Schreiber. A los 17 años, el joven no solo ya acompañó a sus padres a varios eventos, sino que también se perfila como una de las nuevas caras de la industria de la moda a la que no hay que perder de vista.

Sasha Schreiber junto a su madre, la actriz Naomi Watts (Foto: Instagram @naomiwatts)

Alexander ‘Sasha’ Pete Schreiber se crio entre sets de filmación, entregas de premios y avant-premières. Sus padres son los actores Naomi Watts y Liev Schreiber, quienes comenzaron su historia de amor allá por 2005 tras conocerse en una gala del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York. Al poco tiempo, pasaron a convertirse en una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento.

Cuando decidieron formar su familia, la actriz se encontró con serias dificultades para quedar embarazada. Se sometió a diversos tratamientos médicos, pero nada daba resultado.“Gasté mucho dinero, pero habría hipotecado mi casa para intentar solucionar este problema”, sostuvo en su libro Me atrevo a contarlo (Dare I Say It) según reconstruyó People. A los 36 años, Watts comenzó a experimentar síntomas de la menopausia temprana, tema del que se animó a hablar públicamente en entrevistas y ahora también en su publicación.

Sasha es el hijo mayor de Naomi Watts y Liev Schreiber (Foto: Instagram @lievschreiber)

En 2006, mientras filmaba la película Promesas del este (Eastern Promises) Naomi se enteró de que estaba embarazada, pero, a pesar de las escenas de riesgo, decidió guardar silencio y no hacer pública aún la noticia: “No quería decírselo a nadie todavía, porque era muy pronto y porque no quería ser una actriz difícil, así que seguí adelante. Fue otro ejemplo de cómo las mujeres solemos hacer cosas que nos ponen en riesgo con tal de formar parte de un equipo”. El 25 de julio de 2007, Naomi y Liev le dieron la bienvenida a Sasha y el 13 de diciembre de 2008 a Kai.

Desde una temprana edad, Sasha comenzó a mostrar interés por la profesión de sus padres. En una entrevista que dio en 2019 con el medio Net - A - Porter, la protagonista de Lo imposible (The Impossible) reveló que sus dos hijos, que en ese entonces tenían 12 y 10 años, participaron de un campamento de verano especializado en artes escénicas. “Parece que les picó el bichito”, comentó. Sin embargo, dejó entrever que tenía sentimientos encontrados con el hecho de que ambos se dedicaran a la actuación.

A pesar de sus reparos, Naomi afirmó que con Liev, de quien se separó en 2016 tras 11 años de relación, buscaban que sus hijos tuvieran una educación más estructurada y estable que la que experimentaron ellos. Los actores le pusieron fin a su matrimonio en buenos términos y hasta la actualidad mantienen una excelente relación. De hecho, participaron de varios eventos juntos en los últimos años. Cada uno volvió a formar pareja: él se casó con la modelo Taylor Neisen con quien tiene una hija, Hazel Bee (1), y ella con el actor Billy Crudup.

En 2016, Sasha le prestó su voz a un personaje del live action de Disney de El libro de la selva (Foto: Instagram @lievschreiber)

En 2016, el nombre de Sasha apareció en las filas de Disney. Con apenas seis años, le presentó su voz al personaje de un joven lobo en el live action de El libro de la selva (The Jungle Book). A su vez, a lo largo de los años, encontró en el espacio académico la forma de introducirse en el mundo del cine. En abril de 2024, Liev contó en una entrevista con el programa Live with Kelly and Mark, que en el marco de una clase en The Mountain School, en la ciudad de Vershire, Vermont, su hijo hizo un cortometraje basado en el libro A través del túnel (Through the Tunnel) de Doris Lessing’s: “Básicamente, trata sobre un niño que no quiere crecer porque le encanta ser un niño. Tus hijos son monstruos el 99 por ciento del tiempo, pero cuando hacen cosas así, algo tan profundamente dulce como esto decís ‘guau’’”.

En octubre, el adolescente sorprendió a todos al acompañar a su madre al Festival de Cine de Nueva York en el Lincoln Center (Foto: Instagram @naomiwatts)

En el último tiempo, el joven Schreiber empezó a mostrarse cada vez más públicamente y acompañó a sus padres en varios eventos. En agosto de 2024, asistió con su madre al Festival de Cine de Nueva York en el Lincoln Center y sorprendió a todos con su altura y con el gran parecido físico entre ambos. Este año, en tanto, dijo presente en los Critics Choice Awards, para acompañar a sus padres. Sasha caminó con sus progenitores por la alfombra roja por separado, pero una vez adentro todos se saludaron y hasta se sacaron fotos juntos.

Sasha acompañó a su padre a los Critics Choice Awards 2024; el actor fue reconocido como mejor actor de una miniserie por La pareja perfecta (Netflix) (Foto: Instagram @sashapeteschreiber)

Esta semana en tanto, padre e hijo volvieron a aparecer en la presentación en Nueva York de Luzia, un espectáculo del Cirque du Soleil, y Liev admitió públicamente que “era extraño” caminar por la alfombra roja con su hijo. “Me sentí un poco cohibido al entrar al circo con él porque es el tipo de cosas que haces con tu hijo”, le dijo el actor a People. “Ya no lo siento como mi hijo, ahora lo siento como un hombre, así que para nosotros es algo completamente diferente”, afirmó.

En 2024 Sasha (izquierda) hizo su debut como modelo (Foto: Instagram @sashapeteschreiber)

Además de la actuación, el fútbol y una lucha contra el cambio climático que asumió cuando era niño, Sasha ya empezó a trazar su propio camino como modelo. En octubre de 2024 fue la cara de la campaña de Rodeo, una tienda online de indumentaria. Posó con diversos looks, se mostró cómodo delante de las cámaras y dio cuenta de que tiene serias intenciones de profundizar en este rubro. A los 17 años, el hijo de Naomi Watts y Liev Schreiber es, sin dudas, uno de los “nepo babys” a los que no hay que perder de vista.