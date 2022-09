Susana Giménez fue a ver Argentina, 1985 y reveló el detalle histórico que no sabía: “Estoy conmovida”

escuchar

En los últimos meses, Susana Giménez estuvo instalada en Uruguay, en donde protagonizó su tan esperado regreso a los escenarios de la mano de Gustavo Yankelevich en la obra Piel de Judas. Una vez terminada la temporada teatral -la cual estaba prevista para un par de semanas, pero que se extendió debido al rotundo éxito-, regresó a su país natal, traída por diversos compromisos laborales. Durante su visita y antes de regresar a Punta del Este, atendió a una de las funciones previas al estreno general de Argentina, 1985 y, al salir, reveló el dato histórico que la sorprendió.

Susana Giménez fue a ver Argentina, 1985 y reveló el detalle histórico que no sabía

A pesar de estar alejada de los sets de grabación hace un período bastante largo, Susana Giménez tiene un lugar de su corazón reservado especialmente para el séptimo arte. Fue el cine uno de los grandes impulsores de su carrera y, gracias a sus múltiples roles, logró convertirse en una de las divas nacionales más queridas por el público.

Por eso, aunque ya no se para frente a las cámaras, sigue disfrutando sentarse en el lugar del espectador. Durante su breve paso por la Argentina aprovechó para ver uno de los estrenos más esperados: Argentina, 1985.

Susana Giménez durante la premiere de Argentina, 1985 Gerardo Viercovich - LA NACION

El film dirigido por Santiago Mitre sigue el histórico Juicio a las Juntas, donde se juzgaron a las principales autoridades de la última dictadura militar, transcurrida entre los años 1976 y 1983. La trama gira en torno a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani , quienes estuvieron a cargo de la investigación contra la cúpula militar de la etapa más sangrienta del país.

Aunque llegará a 200 salas de cine en todo el país el jueves 29 de septiembre, en los días previos se realizaron funciones especiales para medios y famosos. A la salida de una de ellas, Susana Giménez se detuvo a hablar con el móvil de LAM (América).

“Me pareció fabulosa, una cosa muy impresionante, sobre todo para los argentinos. Aunque en Europa también revolucionó. Yo me emocioné muchísimo, estoy muy conmovida”, expresó, en referencia a la ovación de 9 minutos que recibió tras su presentación en el Festival de Cine de Venecia.

Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre está protagonizada por Ricardo Darin y Peter Lanzani

Sobre su encuentro con Ricardo Darín, detalló: “Me emocioné, cuando nos abrazamos y lo felicité me agarró como un ataque de emoción también. Con Peter Lanzani lo mismo, porque realmente está fabuloso todo. Todos los actores, todo. Como esta hecho, es increíble”.

A su vez, admitió su sorpresa al notar un detalle que, a pesar de ser contemporánea a los juicios, no conocía. “Esta es una película muy fuerte para nosotros, para los argentinos. En un momento en el que viene bien que la vean. Todos vivimos esos años, pero había cosas que yo no sabía. Por ejemplo, no sabía que el equipo habían sido todos chicos”, expresó.

Antes de despedirse y tras dedicar sentidas palabras de halago a la película, habló sobre sus planes a futuro. “Ahora me voy a Uruguay la semana que viene y después me voy al Mundial, voy a Qatar con Mercedes y los chicos. Se que está Marley por ahí, vamos a hacer algo”, manifestó y, finalmente, se subió al auto que la llevaría de nuevo a su casa.