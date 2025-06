Alejandra Maglietti reveló el extraño método que utiliza para ir al baño cuando está atascada en el tráfico

Alejandra Maglietti se volvió tendencia en las redes sociales y los medios, luego de revelar cómo resuelve el ir al baño cuando queda atascada con su auto en el tráfico. El miércoles, en el programa Arriba Bebé, de Radio Pop, la panelista contó el divertido método que inventó para poder hacer pis sin salir del vehículo.

Maglietti es conocida por no tener tapujos al hablar de su vida privada, en particular cuando se encuentra en la radio o en la transmisión habitual de Bendita (Canal 9). En esta ocasión volvió a resonar después de que enseñara el truco que la salvó de orinarse encima de camino al trabajo.

. (Fuente: Captura de pantalla/América)

“Ahora me consiguieron un bidón con la tapa grande para hacer pipi en el auto. Es uno que justamente está preparado para hacer todo”, comenzó con su relato y explico: “Lo tengo ahí de emergencia porque una vez me agarró un piquete y tenía una botella de agua mineral… Y bueno, hice ahí”.

Después de su relato, dio los detalles de cómo usar este truco y así poder orinar en medio de la calle sin que nadie te vea. “Te vas a la parte de atrás del auto. Al asiento de atrás. Es atrás del asiento y ahí hacés”.

Enseguida, uno de sus compañeros la interrumpió y le consultó: “¿No es más fácil meterse entre dos autos y hacer ahí?”, a lo que ella le contestó: “No, está lleno de gente”. También se escuchó de fondo la voz de Lizy Tagliani, que comentó: “Eso de hecho está penado”.

Maglietti contó que consiguió un bidón con tapa grande ideal para hacer pis cuando surge una emergencia (Fuente: Captura de pantalla/América)

Esta no es la primera vez que Maglietti se refiere a un tema que para muchos sectores puede ser tabú, como hablar sobre las necesidades fisiológicas del ser humano. En febrero, en su paso por La Noche Perfecta (elTrece), contó la dieta que lleva a cabo para evitar tirarse gases.

“¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?”, le preguntó el conductor del programa, Sebastián Wainraich. Entre risas, Maglietti respondió: “No podemos arrancar así. Es que no la hice una vez, la hago toda la vida. En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando, imagínense, fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs [Esto se debe a un grupo de carbohidratos que se encuentran en algunos alimentos y que pueden ser difíciles de digerir]. Mucha gente que tuvo este problema la conoce. Entonces yo sé qué alimentos me hacen mal y cuáles no”.

Una vez que explicó la razón de su cambio alimenticio, reconoció: “Hace años que no me tiro un gas. Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí. Los alimentos que me hacen mal son, por ejemplo, la cebolla, todo lo que sea fermentado… eso no, ya sé que me va a hacer mal”. Hacia el final insistió: “Pero cada uno tiene que ir viendo, porque no todo le va a hacer mal a todos. Vas viendo cuáles son las que más te irritan el intestino y vas sacando y probando para ver qué te pasa. Vale la pena”.